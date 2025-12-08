Araceli González: "Mientes más que hablas", el dardo contra Suar

La tensa relación entre Araceli González y Adrián Suar, tras su separación, volvió a ocupar el centro de la escena mediática. Días después de que la actriz fuera invitada a Otro Día Perdido, donde dialogó con Mario Pergolini y se refirió a su ex, González regresó a las redes sociales para apuntar sutilmente contra el productor.

La polémica se intensificó luego de que Araceli utilizara un famoso trend de TikTok. La exesposa del productor se sumó a la tendencia usando la canción "La Perla" de Rosalía, un tema dedicado al ex novio de la cantante. González eligió un verso de alto impacto que dice: "Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra. Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas, te harán un monumento a la deshonestidad".

Publicidad

Este movimiento en redes sociales ocurre en medio de acusaciones cruzadas que han marcado el vínculo tras el divorcio. La actriz ha insistido repetidamente en que, debido a Suar, ni ella ni su actual pareja, Fabián Mazzei, pudieron volver a trabajar en El Trece. Además, ella siempre acusó a Griselda Siciliani de haber sido la tercera en discordia en su relación.

Aunque González reavivó la disputa, Suar y Siciliani han negado consistentemente estas afirmaciones. Respecto a las supuestas prohibiciones laborales, el productor siempre ha negado haberla vetado de El Trece, incluso invitándola a la fiesta despedida de Polka. Previamente, en medio de este conflicto, la actriz había lanzado una frase letal sobre el productor, afirmando que: "Con todos es divino, conmigo no".

Publicidad

Luego de recibir múltiples críticas por sus declaraciones en la entrevista, Araceli había remarcado en sus redes sociales que todo lo que había dicho era verdad, y se había defendido públicamente. En su descargo, señaló: “Esto quiero que quede claro: detrás de la risotada y lo que uno hace, hay una verdad. Lo que pasa es que esa verdad no se dice tanto porque fue un transitar, fue aceptar, soltar, abordar con mucha terapia y con mi familia". Es decir, según ella, no miente.