Milei viajará a Oslo para acompañar a Corina Machado por el Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei iniciará su viaje la noche de este lunes 8 de diciembre de 2025 hacia Oslo, la capital de Noruega, con una misión diplomática clara: asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. La asistencia del mandatario argentino ratifica su postura crítica contra la "narcodictadura venezolana" y su alineación geopolítica con la intensificación de la ofensiva contra el régimen chavista, promovida por Donald Trump.

Fuentes oficiales confirmaron que el líder libertario abordará un vuelo especial, teniendo como única acompañante a su hermana y secretaria general, Karina Milei. La comitiva tiene previsto su arribo a suelo noruego el martes, dejando el día miércoles 10 de diciembre como fecha central para el evento.

El acto, que se llevará a cabo en el Centro Nobel de la Paz, no solo contará con la presencia de Milei, sino que será un encuentro de jefes de Estado de la región. Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; y de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, asistirán para entregar el galardón en conjunto con los encargados de la fundación del premio. Estará presente también el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien no pudo asumir tras el fraude electoral a gran escala cometido por Maduro.

En la misma línea de apoyo, viajará Gabriel Volpi, encargado de negocios de Argentina en Venezuela. Además, confirmaron su asistencia varios referentes clave de la resistencia, como la abogada Adriana Flores Márquez, quien es directora de la agrupación Comando Venezuela en Argentina, así como la miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, y la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo.