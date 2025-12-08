El lunes 8 de diciembre de 2025 se presenta en San Juan bajo la atenta vigilancia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La entidad anticipa que la temperatura general para este lunes rondará entre 16 y 27 grados.

La mañana iniciaría con el cielo mayormente cubierto, manteniendo temperaturas cercanas a los 21 grados. Para esta franja del día, el SMN detalló que los vientos soplarán desde el norte a una velocidad moderada, oscilando entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad se mantendría alta, alcanzando el 87 por ciento, aunque la visibilidad se consideraría buena. Además, de acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias.

La tarde promete el punto máximo del día. El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado. En ese momento, se espera alcanzar la máxima de 27 grados. No obstante, se producirá un importante giro en las corrientes de aire, ya que los vientos, provenientes del sector este, tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán notablemente, ubicándose alrededor de los 20 grados. Los vientos nocturnos continuarán del este, aunque disminuirán su intensidad, corriendo a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.