Se reveló quién contiene a Demichelis tras enterarse que Evangelina tiene novio

La reciente difusión de un impactante video que muestra a la modelo Evangelina Anderson muy cercana al influencer Ian Lucas en una discoteca porteña, desató una crisis emocional en su exesposo, el entrenador Martín Demichelis,. La relación de Anderson y Lucas, compañeros en MasterChef, se ha convertido en un potencial romance que descolocó a muchos, especialmente porque Evangelina se separó de Demichelis hace unos meses,.

Días atrás se conoció que Anderson fue vista "a los besos, a puro chape" con el joven de 26 años. Tras esta revelación, la gran pregunta que circuló fue sobre el impacto que tuvo este suceso en Demichelis.

Daniel Fava, encargado de brindar detalles sobre la situación, aseguró que el entrenador no está atravesando un buen momento anímico después de presenciar cómo su exmujer rehace su vida sentimental. Fava describió el estado de ánimo de Demichelis al señalar que: “A mí esto que me llega me pone cada vez peor… Micho (Demichelis) está por el piso”.

Ante la angustia, el exjugador habría tomado una medida desesperada: “Pidió tener una salida laboral inmediata”. La situación se agrava ya que, por el momento, el DT no ha conseguido su objetivo. Fava comentó que “Por ahora no tiene nada, no aparece ningún club que lo quiera llevar. Se está fumando toda esta novelita en Buenos Aires”.

El panelista fue cuestionado por Karina Mazzocco sobre si a Martín “¿Le duele ver a Evangelina en los brazos de otro hombre?”, a lo que él respondió afirmativamente: “Sí”. En este contexto, Cora Debarbieri recordó la infidelidad que llevó a la ruptura: “Avisale a Micho que ella se fumó toda su novelita con la azafata”. Sin embargo, Fava defendió la gravedad del presente del DT, afirmando: “Pero la está pasando mal. Quiere irse de acá, quiere irse de Argentina”.

En medio de este profundo dolor, Demichelis ha encontrado contención en una figura clave de su pasado: Fernando Cavenaghi. Ambos, compañeros en sus inicios en River Plate, forjaron una fuerte amistad.

El exjugador ha tomado una “drástica decisión” en lo que respecta a su vida pública. Según explicó Daniel Fava, “En lo personal, él tiene decidido no mostrarse, no tener vida social”. En su aislamiento, Demichelis ha limitado sus movimientos, decidiendo que “Solo va a su pueblo, visita a su familia, y hace pocos días viajó a Uruguay a ver a su amigo Fernando Cavenaghi”.

Luis Bremer, otro panelista, aportó un comentario sobre el anfitrión: “Cavenaghi es alto ganador, alto bastonero de fiestas en su momento, no sé ahora…”.