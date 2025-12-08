El secreto del bosque encantado donde se casó Nicolás Cabré

La unión de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, celebrada el pasado 6 de diciembre en Córdoba, fue descrita como una "soñada ceremonia". La pareja optó por la Estancia Bosque Alegre para llevar a cabo el evento al aire libre, bajo la temática de un "bosque encantado" y rodeados de amigos y seres queridos.

La ubicación, en medio de la naturaleza, permitió a los novios instalar una carpa frente al lago y entre los árboles. La decoración se mantuvo en tonos neutros, utilizando luz tenue, velas y lámparas redondas, además de sillas de madera, e incluso contaron con una zona para niños.

Publicidad

En este festejo íntimo y especial, la familia jugó un papel central. Rufina, la hija de Nicolás Cabré, tuvo un rol "muy especial" al ser la encargada de entregar a su padre en el altar. Por su parte, la novia, Rocío, fue acompañada por su padre, Miguel Pardo.

Respecto a la vestimenta, los invitados contribuyeron a la ambientación asistiendo vestidos de blanco o beige, mientras que las damas de honor vistieron de marrón. La novia lució un vestido diseñado por Ana Pugliese. Los asistentes incluso posaron con carteles que llevaban fotografías en blanco y negro de los novios, simulando la portada de un diario.

Publicidad

En sus redes sociales, la propia Rocío Pardo compartió la emoción del momento al escribir: "Mucha felicidad, y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial, fue mágico".

Si bien el casamiento por civil se había llevado a cabo días antes, el 3 de diciembre, la sorpresa de la semana que "nunca olvidarán" llegó durante el baile. Para el momento festivo, tanto Nicolás Cabré como Rocío Pardo y Rufina cambiaron sus atuendos para vestirse de "gnomos de bosque".