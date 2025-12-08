La confesión de Wanda Nara que expuso las coartadas mentiras de Maxi López

Una noche de cocina a ciegas en MasterChef Celebrity se transformó en un ajuste de cuentas del pasado para Wanda Nara, quien aprovechó la dinámica del programa para exponer secretos de la época en que su exesposo, Maxi López, y el participante Turco Husaín compartían tiempo juntos cuando eran jugadores de River Plate a principios de los 2000. Si bien Husaín fue testigo de la primera etapa de la relación de Wanda y Maxi, los futbolistas habían perdido la comunicación con el tiempo debido a la distancia.

Durante un desafío en el reality, el Turco Husaín fue criticado por Evangelina Anderson y Momi Giardina de ser tramposo por olvidar un detalle crucial de la receta que sí tuvo a mano. Cuando llegó el turno de Maxi López de presentar su plato, la conductora anticipó que él defendería a Husaín. López, sin equivocarse, confirmó su lealtad al asegurar: "Es un amigo". Nara, por su parte, comentó que el vínculo era profundo al expresar que estaban "Él a muerte con el Turco, entre bomberos...".

Aprovechando el momento, la conductora rememoró una situación "muy particular de su pasado", insistiendo en las coartadas que los dos compartieron en su juventud. La conductora reveló una práctica común que ocurría antes de que Maxi se instalara en Rusia, cuando se conocieron y se enamoraron en Córdoba: "Maxi salía de fiesta y el Turco me decía que estaba lesionado en la camilla haciéndose masajes".

Ante la revelación que exhibía cómo ayudó a su compañero, Claudio Husaín, quien incluso asegura haber sido invitado a su casamiento, solo pudo reírse. Cuando la conductora remarcó "Las que se cubrieron estos dos cuando eran jóvenes", el Turco Husaín bromeó: "Así no me voy a casar".

Maxi López intervino compartiendo un grisín con la madre de sus hijos, pero no sin antes ironizar sobre el show: "Wanda siempre vuelve al pasado y tira palitos". La reacción de Wanda a la ofrenda fue: "Tengo miedo que me mate". El Turco Husaín, aunque luego perdió contacto por la distancia, fue testigo de esa historia de amor.