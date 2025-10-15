Paula Chaves, reconocida modelo y conductora, compartió una divertida anécdota en el programa de streaming "Tapados de Laburo" (Olga) que rápidamente se volvió viral. En una charla espontánea con sus compañeros, Chaves se sinceró sobre un detalle de sus sesiones de terapia que, aunque parezca menor, le genera una particular incomodidad.

La conductora, conocida por su espontaneidad, reveló que lo que más le molesta de su psicóloga no tiene que ver con la profesionalidad o el contenido de las sesiones, sino con un factor externo: el tiempo de duración de las mismas.

Con su característico humor, Paula explicó a sus compañeros de programa que le incomoda el hecho de que su terapeuta respete rigurosamente el tiempo asignado para cada sesión, y hasta propuso una solución insólita que desató las carcajadas en el estudio.

"¿Saben qué me pasa a mí con mi psicóloga? Que ella es muy estricta con el tiempo. ¡Termina justo! Yo a veces estoy en el medio de algo re profundo, re catártico... ¡y me dice 'bueno, hasta acá llegamos'!", comentó Chaves, simulando la situación con gestos de frustración.

En ese punto, lanzó su curiosa "propuesta" que generó un debate divertido con sus compañeros. "Yo digo, ¿por qué no le pagamos un 'plus' y le pedimos un ratito más? O sea, ¿por qué no hay un 'tiempo extra' de terapia?", preguntó entre risas. "Capaz estoy a punto de descubrir algo clave de mi infancia y ¡pum! Se acabó la hora", cerró la conductora, provocando que todos en el estudio se tentaran con su sinceridad y su particular enfoque para "optimizar" la terapia.