Un sondeo privado realizado a 17 analistas locales y extranjeros anticipa que el Producto Bruto Interno (PBI) habría aumentado un 3,5% interanual durante el tercer trimestre de 2025. Esta cifra representa una recuperación significativa respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registró una caída del 1,9%.

La mediana de las proyecciones recopiladas por Reuters indica este crecimiento, mientras que el promedio se ubicó en un alza del 3,3%. Desde la consultora Abeceb explicaron que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de septiembre incluyó revisiones al alza de datos anteriores, lo que modificó la percepción del cierre del tercer trimestre.

Según Abeceb, “con estos datos recalibrados (del EMAE), el PBI registraría un aumento trimestral de 0,47%, y un incremento de 3,5% versus el tercer trimestre de 2024. De esta manera, el PBI crecería 4,6% en 2025”.

Las estimaciones de los analistas variaron entre un mínimo de 2,5% y un máximo de 4,6% para el crecimiento de la actividad económica en el tercer trimestre, siendo la Fundación Libertad y Progreso la que presentó las proyecciones más optimistas.

Iván Cachanosky, economista jefe de esta fundación, afirmó que “los datos de actividad sorprendieron para bien en el tercer trimestre del año, con una economía creciendo más de lo esperado”. Además, añadió: “Esperamos que el nivel de actividad avance un 4,6% interanual en el tercer trimestre del año” y que “esta velocidad se sostenga para el cuarto trimestre del año”.

En tanto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central refleja un consenso de avance del 4,4% para el PBI en 2025.

Estas estimaciones privadas contrastan con la proyección oficial del gobierno, que en su proyecto de presupuesto para 2026 espera cerrar el año con un crecimiento de la actividad económica del 5,4%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará mañana por la tarde el dato oficial del PBI correspondiente al tercer trimestre de 2025.