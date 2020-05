Peatonales valladas y gente confundida: así fue la reapertura del comercio en San Juan

Este lunes el centro de San Juan volvió a la actividad luego de haber estado más de 50 días cerrado por la pandemia del coronavirus, la enfermedad que causó la muerte de 305 personas en el país y más de 6.034 infectados, 3 de ellos sanjuaninos.

La actividad comenzó a las 10 de la mañana con la apertura de los comercios. Para sorpresa de los transeúntes, las peatonales estuvieron valladas para evitar la aglomeración de personas que circulaban por la puerta de los negocios.

En el ingreso de cada una de las 4 entradas que tienen el cruce de las peatonales había policías y 40 monitores urbanos que pedían la documentación a la gente. Algunos cumplían con el requisito de la terminación del DNI y otros no, aducían que tenían que pagar una cuota en un determinado comercio porque se les vencía, pero los efectivos les impedían entrar frente a la molestia que generaba esa decisión.

La policía pedía el documento en cada uno de los clientes. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

En esos controles no tan solo llegaba personas que no tenían la terminación de documento correspondiente, sino muchos de los que pretendían ingresar eran personas mayores de 60 años, algo que el Gobierno provincial se encargó de aclarar que no podían hacerlo porque formaban parte del grupo de riesgo.

“Me parece bien para evitar contagio, pero yo ahora no puedo pagar y me comienzan a cobrar intereses”, dijo a DIARIO HUARPE Isabel Flores de 68 años que fue al centro porque su documento terminaba en 2.

Isabel Flores no pudo ingresar a pagar. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Una situación llamativa fue la generó un abuelo que ingresó a la peatonal evadiendo el control de la policía. El hombre argumentó a los monitores urbanos que iba a pagar a Musimundo, pero lo acompañaron a la salida porque ni siquiera tenía barbijo.

Este abuelo ingresó sin ser visto por la policía. Entró sin barbijo y los monitores le pusieron un barbijo. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

“Los adultos mayores no están habilitados para circular. Estamos haciendo controles, pero debe haber solidaridad por parte de la gente, nada va a funcionar sino colaboramos entre todos”, dijo a DIARIO HUARPE el secretario de Gobierno de Capital, Horacio Lucero.

Mientras la policía les pedía el documento a las personas, se iba formando una fila, pero no faltaban aquellos que llegaban y se amontonaban al costado de los oficiales pretendiendo entrar más rápido violando así el distanciamiento de 1,50 metros sugeridos por los protocolos para evitar los contagios.

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Las personas que desean comprar en un determinado local lo deben hacer situándose en el plano de la peatonal y saber en dónde queda el comercio, de acuerdo a eso será por donde podrá ingresar teniendo en cuenta que en las 4 entradas: la mano derecha servirá para ingresar, mientras que la izquierda para salir.

Por esa disposición de organización es que el cruce de las peatonales en Rivadavia y Tucumán quedó sin rotonda. En el centro había monitores urbanos que evitaban que los transeúntes cruzaran de un vallado a otro. Esto despertó el desconcierto de algunos que pensaron ingresar por la entrada correcta y tuvieron que volver a salir para tomar otro acceso que los llevara a ese comercio al que querían ir.

Los encargados de los negocios cuando ingresaban los clientes le miraban el documento y de tener la terminación correspondiente le colocaban alcohol en gel y podían acceder a comprar.

Otro inconveniente que se dio en el ingreso a la peatonal fue la de Lautaro de 17 años que llegó junto a su mamá desde 9 de Julio. Ellos tenían turno para comprarse unos lentes recetados por el oftalmólogo en una óptica de avenida Rioja y Rivadavia. Los oficiales le explicaron que solo podía entrar su hijo – menor de edad que también queda excluido de comprar, excepto estos casos – pero la mujer decidió protestar porque quería ingresar con él al local para ver cómo le quedaban los anteojos. La óptica hizo una excepción y pudo quedarse en la vereda mirándolo por medio de la vidriera.

Peatonal vallada. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

El titular de la Cámara de Comercio Hermes Rodríguez dijo a DIARIO HUARPE que en los primeros 2 días de la apertura se iban a registrar las mayores ventas en el comercio aunque entendía la situación económica, pese a esta declaración, este medio pudo observar a que si bien había mucha circulación de personas los comercios estaban con poca gente en su interior. Incluso algunos permanecieron vacíos en las primeras horas desde la apertura y no había gente haciendo filas.

Algunos aprovecharon la reapertura del centro para reactivar sus ventas, por ejemplo, Rubén que atiende un kiosco en calle Mendoza y Laprida decidió hacer un 40% en el precio de los lácteos debido a que tiene miedo que se acerque la fecha de vencimiento y no los pueda vender.

Dato

Los comercios están abiertos de lunes a sábado de 10 a 16 horas. Los documentos terminados del 0 al 4 podrán comprar lunes, miércoles y viernes, mientras que los terminados del 5 al 9 los días martes, jueves y sábado.