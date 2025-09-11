La elección del próximo Fiscal General de la Corte de San Juan está en el centro de la escena política y judicial, y las voces críticas no tardan en aparecer. En una entrevista en el programa Café de la Política, el expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, apuntó directamente al corazón del sistema de selección de magistrados y exigió un profundo cambio de rumbo.

Arancibia se mostró muy duro con el actual proceso, al que calificó de "simulación", dando por sentado que el candidato ya está predefinido. "Estamos en vísperas del nombramiento del Fiscal General y estamos viviendo toda una simulación, ya que todos sabemos quién va a ser", afirmó el letrado, dejando en claro su escepticismo sobre la elección.

Publicidad

Para el jurista, el gran problema del sistema actual es que la Legislatura no está dispuesta a legislar seriamente sobre la selección de jueces, lo que termina facilitando la "captura" del Poder Judicial por parte de los partidos políticos. "Este sistema no sirvió para afianzar la independencia del Poder Judicial y se convirtió en una salida para muchos dirigentes políticos", señaló, remarcando la necesidad de una "reparación institucional".

Pero más allá del proceso de selección, la preocupación central de Arancibia es el rol del futuro Fiscal General. En un mensaje directo a quien sea designado, el abogado fue contundente: "La primera pregunta que a uno le surge es si va a investigar o no los delitos de corrupción, porque en 40 años la política fue no investigarlos". Esta es, para el expresidente del Foro, la gran deuda de la Justicia local con la sociedad.

Publicidad

La propuesta de Arancibia es simple y directa: que el próximo Fiscal General se sincere y asuma un compromiso público. En sus propias palabras, "es necesario que esto se sincere y que el propio Gobernador diga: 'para mí la persona o las personas que la Legislatura tiene que designar son estos, ya que son los que tienen un plan o van a llevar a cabo el cumplimiento de la persecución penal donde la igualdad ante la ley será pareja, no solo vamos a perseguir a ladrones de gallinas, sino que también se irá sobre los poderosos'".

Con esta afirmación, el ex titular del Foro de Abogados no solo pone el foco en la corrupción, sino que también hace hincapié en la necesidad de que la Justicia aplique la ley sin distinción, persiguiendo tanto los delitos menores como los que implican a las figuras con poder. Su crítica es un llamado de atención a las instituciones sanjuaninas para que la Justicia sea verdaderamente independiente y que la igualdad ante la ley deje de ser una simple declaración y se convierta en una realidad.

Publicidad

Textuales

Marcelo Arancibia / Expresidente del Foro de Abogados