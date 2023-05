"Pedimos disculpas al mundo": Espanyol lamenta lo ocurrido en los festejos de Barcelona

Luego de ser campeones de LaLiga, Barcelona abandonó el campo del Espanyol a las corridas por una invasión de hinchas. El domingo 14 de mayo, el elenco culé se consagró en el certamen doméstico ante su clásico rival. Cuando celebraban la conquista, decenas de fanáticos del local se metieron al verde césped y los blaugranas ingresaron de inmediato al vestuario para evitar una situación más grave.

Al respecto, Mao Ye, CEO del Espanyol, reconoció: "Queremos pedir disculpas al mundo del fútbol por estos hechos. Por muy minoritario que sea no representa a nuestro club. Vamos a hacer todo lo posible por erradicar este tipo de hechos que no pueden pasar en nuestro estadio. Vamos a hacer todo lo posible por erradicar este tipo de hechos que no pueden pasar en nuestro estadio".

Por otro lado, el ejecutivo blanquiazul sumó: "Desde el club siempre hemos tomado medidas. Incluso somos de los clubs más estrictos con este tipo de prevenciones. Tenemos que revisar lo sucedido. Creo que tenemos que seguir trabajando y mejorar todo tipo de deficiencias que pueda haber". A su vez, desde el club también dijeron: "El Espanyol lamenta los hechos aislados que han sucedido al final del partido disputado en nuestro estadio".

Mucho enojo desde Espanyol

"Como pericos, nos duele la derrota, pero nunca aceptaremos la violencia, por más residual que sea... Como hemos hecho siempre, el RCD Espanyol muestra su rechazo contundente a cualquier tipo de violencia en el mundo del fútbol y utilizará todos los recursos de los que disponemos para erradicarla", se lee también en el comunicado oficial de la entidad catalana.

Para sentenciar, Luis García, el entrenador periquito, se tomó un momento para desaprobar los actos: "No he podido ver las imágenes porque, cuando el partido acaba, sea el resultado que sea, me meto dentro. Me las han contado. No podemos estar orgullosos de ello. La violencia siempre se debe condenar, en todos los ámbitos de la vida. Se han puesto todas las medidas para contener eso, pero no ha sido posible. No podemos estar orgullosos de ello. La violencia siempre se debe condenar, en todos los ámbitos de la vida", cerró.