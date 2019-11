Pedirán sesión especial para repudiar el "golpe de Estado" en Bolivia

Diputados nacionales de diferentes bloques buscarán realizar el miércoles una sesión especial para repudiar la situación ocurrida en Bolivia que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales, quien denunció un golpe de Estado en su contra.



Así lo anticipó el presidente del bloque de diputados del Frente Para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, quien anunció que esa bancada, junto a otros diputados de diferentes bloques, pedirán una sesión especial para que la Cámara baja repudie lo que consideró "un golpe clásico de Estado contra Evo Morales" en Bolivia.



Fuentes parlamentarias anticiparon a Télam que la convocatoria a la sesión especial se realizaría después la Asamblea Legislativa prevista para las 14, en la que se proclamará formalmente el triunfo de la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández en las elecciones del 27 de octubre pasado.



La convocatoria fue respaldada también por diputados del radicalismo y por el diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, quien sostuvo que lo que ocurrió en Bolivia fue “un golpe de Estado" y advirtió que "hay que repudiarlo" porque, dijo, "no puede haber grises en este tipo de cuestiones".



Lipovetzky adelantó que participará de la sesión que pedirán varios bloques opositores para repudiar el golpe en Bolivia, al advertir que "no nos podemos quedar en una opinión en una red social, hay que hacer algo institucional desde el Congreso”.



“Le escribí a (Emilio) Monzó para decirle que hay que hacer la sesión en Diputados para repudiar el golpe”, señaló Lipovetzky, al considerar que "acá no hay grises, estás de un lado o del otro y yo estoy siempre en contra de los golpes”.



Por su parte, el jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, repudió ayer la "intromisión militar en la vida política de Bolivia", después de la renuncia del presidente de ese país, Evo Morales, y advirtió que esas incursiones "sólo son compatibles con golpes de Estado".



"Repudio toda intromisión militar en la vida política de Bolivia, ya que esto es sólo compatible con golpes de Estado", sostuvo Negri desde su cuenta de Twitter.



En tanto, el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, respaldó la convocatoria y consideró "lamentable que (Mauricio) Macri decidió no decir nada del golpe de Estado que sufrió Evo Morales y es muy grave que parte de su gobierno niega que haya sucedido".