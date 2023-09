El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Peluc, pasó por el Café de la Política y habló de la actualidad de San Juan. En el marco en el cual se levantó polémica por el concurso lanzado por el Poder Judicial para cubrir 14 cargos a sólo tres meses del cambio de gobierno entre Sergio Uñac y el gobernador electo Marcelo Orrego. El dirigente de ADN dijo que, ante esta situación, el uñaquismo y el orreguismo se pelean por quién nombra a más o menos jueces y que los entredichos terminan siendo una cuestión superficial.

“Hablan de los cargos en la Justicia y después se pelean por quién nombra unos jueces más o unos jueces menos. Esto es lo que la gente no tiene en la agenda. La gente tiene en su agenda que haya Justicia, no importa quién la ejerza. No funciona la Justicia”, planteó Peluc.