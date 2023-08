El gobernador Sergio Uñac habló este miércoles sobre los nombramientos de nuevos jueces y la polémica desatada por la posibilidad de que funcionarios de la actual gestión accedan a uno de estos cargos en la Justicia de San Juan. El mandatario negó haberle pedido a alguno que no se presente al concurso y dijo que este tema está en manos del Consejo de la Magistratura.

El mandatario asistió a una charla en el marco de un ejercicio de simulación de un triple terremoto en San Juan, allí mantuvo contacto con DIARIO HUARPE y se refirió a las versiones que indicaban que desde su gestión le habrían pedido a algunos funcionarios que querían competir para ser jueces que declinaran en sus intenciones.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Uñac negó de plano este trascendido y aseguró que él no habló con ningún funcionario al respecto. "Este es un tema que maneja el Consejo de la Magistratura, no hubo ningún pedido para nada. Quien quiera presentarse lo puede hacer, pero no hay ningún pedido formal. Es una cuestión que la inscripción es libre", aseveró el mandatario.

Las declaraciones de Uñac llegan después de las versiones que indicaban que había funcionarios con alto nivel de exposición que se querían presentar para competir por unas de las 14 vacantes. El dato se desprende del listado de profesionales que gestionaron ante el Foro de Abogados una certificación clave para completar el proceso de inscripción.

Entre los interesados que hicieron este trámite están Marcelo Espósito, subsecretario general de la Gobernación, y Carlos Lorenzo, asesor letrado de Gobierno. A esto se suman otros funcionarios, de menor relevancia, pero que también cumplen funciones en la actual gestión: Adriana Ginestar, titular de la Dirección de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Juan Pablo Dara, exconcejal de Capital y titular de la Dirección de Inspección General de Personería Jurídica y Mariana Pescara, funcionaria de la Secretaría General de la Gobernación, compañera de Espósito.

Los que sí se anotaron

Después de las versiones sobre la posible postulación de Espósito y Lorenzo, finalmente estos dos funcionarios no se presentaron, pero sí hubo otros que apostaron por ganar un cargo en la Justicia

Publicidad

El listado de funcionarios lo lidera Juan Pablo Dara, actual titular de la Dirección Inspección General de Personería Jurídica que busca ocupar el Tercer Juzgado de Paz o como Defensor oficial.

También se inscribió Adriana Ginestar, quien es la directora de Mujeres, Géneros y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Humano, para el cargo de Fiscal de Primera Instancia y Defensor oficial. Se anotaron además la directora del Registro Civil, Romina Galoviche; Mariana Pescara, funcionaria de la Secretaría General de la Gobernación.

Dirigentes de municipios de San Juan también se inscribieron, como es el caso de la edil del Concejo de Jáchal, Cintia Aballay, y el director de servicios fúnebres del municipio de la Capital, Alejandro Ruffa.

Datos

314 es el total de abogados que compiten por un cargo en la Justicia de San Juan.

14 son los cargos que están en disputa. Los cargos en juego son uno de juez de Cámara Civil, otro para el Tribunal de Impugnación, uno de Ejecución Penal, uno de Paz de Capital y cuatro de primera instancia penal. A esto se suma un cargo de Fiscalía de primera instancia y tres defensores Oficiales, además de un fiscal y un asesor Oficial para la Segunda Circunscripción Judicial que funciona en Jáchal.