La polémica por el nombramiento de jueces en la Justicia de San Juan sigue vigente. Luego de que se conociera qué funcionarios del actual Gobierno de la provincia se anotaron para concursar por uno de los catorce cargos que se abrieron en el Poder Judicial, el gobernador electo, Marcelo Orrego, dijo que no está de acuerdo que esta situación se dé en este contexto de transición en el Ejecutivo. Aseveró que "lo van a hacer con mi consentimiento o no".

"Debería ser todo a su tiempo y armoniosamente, pero claramente el Gobierno, junto con el Poder Judicial, han tomado una decisión. Yo siempre he dicho, no cogobierno", afirmó Orrego en diálogo con DIARIO HUARPE. En este sentido, agregó que no está de acuerdo con el momento elegido para hacer este llamado a cubrir cargos clave en los juzgados de San Juan.

"Yo no estoy de acuerdo, pero tomarán la decisión que crean conveniente. Lo van a hacer con mi consentimiento o no", aseguró el gobernador electo, que será puesto en funciones a partir del 10 de diciembre próximo.

Ahondando más, el ahora diputado nacional, comentó que este tipo de acciones se deberían rever. "Creo que tenemos que mirar a que el día de mañana se tomen definiciones sin afectar el porvenir el fenómeno de los sanjuaninos", comentó.

La voz de Orrego era la que faltaba conocer sobre esta polémica que se dio en estos días. En su lugar había hablado el intendente de Rivadavia y vicegobernador electo, Fabián Martín, el cual tuvo incluso un cruce verbal mediático con el propio gobernador Sergio Uñac. El máximo mandatario local había dicho que “no podemos tener un gobierno electo selectivo. No quieren participar de paritarias, que es un tema difícil de arreglar y cuesta mucho lograr estos equilibrios, pero cuando se trata de nombrar una persona, cinco o 10, o las que correspondan por las leyes dictadas desde hace tiempo, quieren tener una participación o una paralización".

Martín por su parte retrucó: “Los que tienen memoria selectiva son ellos porque nos invitaron a las paritarias, pero no nos dan lugar para dar nuestra opinión sobre la designación de jueces”.

El bono de Massa

Tras opinar sobre la polémica con la designación de funcionarios judiciales en cargos clave, Orrego habló sobre la situación nacional y los anuncios realizados por el ministro de Economía, y candidato a presidente, Sergio Massa. En este sentido, dijo que el bono de $60.000 es una medida que no sirve y es electoralista.

"Las medidas que ha tomado el Gobierno son parches, no resuelve la situación. Medidas electorales", dijo Orrego y agregó, "¿Qué privado puede pagar eso con la cantidad de impuestos que pagan?", al tiempo que dijo que esta medida es como "aplaudir con una sola mano".

"Necesitamos bajar el déficit fiscal, dejar de emitir y así bajar la inflación", finalizó diciendo el próximo gobernador de San Juan.