El domingo 27 de octubre de 2025 fue una jornada marcada por las elecciones en todo el país. Una de las presencias más comentadas fue la de la diva de la televisión, Mirtha Legrand, quien "cumplió con su deber cívico" a sus casi 98 años.

La "Chiqui" arribó al colegio donde le correspondía emitir su voto "de punta en blanco" y se mostró muy emocionada de poder asistir, ya que en la última ocasión "por cuestiones de salud" se había quedado "con las ganas de votar".

Publicidad

La presencia de Mirtha Legrand fue ampliamente comentada en las redes sociales. La gente destacaba la felicidad que la diva demostraba a su edad y la comparaban, incluso, con el "fastidio" que ellos sentían por tener que ir a votar. Mirtha incluso asistió a votar con "los colores de la patria".

Como suele suceder con eventos de gran repercusión, la presencia de la diva generó una ola de chistes y memes en línea. Lo que nadie imaginó es que su propia hija, Marcela Tinayre, "se sumaría a la tendencia".

Publicidad

Tinayre, conocida por su "buen humor", compartió en una historia de Instagram una de las "chicanas" más populares dirigidas a su madre, lo que se convirtió en una noticia de "Actualidad del espectáculo".

La historia compartida por Marcela Tinayre contenía el siguiente mensaje: "Antes de votar, pensemos qué país le queremos dejar a Mirtha Legrand".