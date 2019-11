Pensó que había adoptado un gato y era un puma

Florencia Lobo es una joven tucumana que confundió a una cría de puma con un gato así que decidió llevárselo a su casa. Tras tenerlo casi dos meses, decidió dar aviso a la Fundación Argentina de Rescate Animal que se llevó al felino.

La mujer afirmó que encontró al animal dentro de una cueva en Santa Rosa de Leales, ahí estaba amamantándose del cuerpo sin vida de su madre. Debido a esto, decidió llevárselo con ella para adoptarlo como mascota.

Tras hallarlo, fue con “Tito”, el nombre que le eligió, hasta el veterinario ya que tenía una lesión en la pata pero el profesional no supo identificar al felino. Por esta razón la dueña se terminó comunicando con la Reserva Experimental de Flora y Fauna de Horco Molle a quienes les proporcionó fotografías y, a través de ellas, determinaron que se trataba de un puma yaguarundí.

MIRÁ TAMBIÉN Pintó a su perro para “sacarle la sarna” y fue repudiado en redes

Este viernes, personal de la FARA visitó a Florencia para llevarse al pequeño puma. Dieron a conocer que luego de recuperarse será devuelto a su hábitat. También, emitieron un mensaje para que los ciudadanos tomen conciencia y no se lleven estos animales a sus hogares. “Queremos hacer llegar el mensaje de que estos animales no son mascotas, ellos deben están en su lugar, aunque parezca inofensivo y uno pueda encariñarse no debemos tenerlo en nuestros hogares”, escribieron en Facebook desde la fundación.

Fuente: Telefé Noticias.