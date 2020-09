Perdieron todo en un incendio y sólo piden donaciones de ropa: “Hay personas que necesitan las cosas más que nosotros”

En menos de 20 minutos, una familia de Capital vio cómo se esfumaba el esfuerzo de toda una vida debido a que se les incendió la casa. En redes comenzaron colectas para recaudar donaciones, pero ellos sólo piden ropa debido a que sienten que hay personas que necesitan más ayuda que ellos.

Al parecer, el fuego comenzó por un cortocircuito, aunque aún no saben dónde fue. Lo cierto es que de la casa prefabricada de calle General Paz y Soler, no quedó nada. Ahí vivía Marta Gallardo, de 42 años, junto a su hija de 6 y su hijo de 22.

La primera llama empezó a las 10:30 y a las 10:50 ya se había consumido todo. “No pudimos sacar nada, fue todo muy rápido”, contó Agustín Castro a DIARIO HUARPE. El joven ya no vive con su familia, pero apenas se enteró de lo ocurrido fue hasta la casa de su madre.

En la casa estaba el hermano con un tío que trataron de apagar el fuego con un matafuego, aunque no lo lograron. Ahí fue cuando se dieron cuenta de que se iba a extender rápidamente, así que empezaron a sacar algunos objetos de la casa, entre ellos, una cama matrimonial.

“Yo estaba trabajando, apenas me llamaron me fui del trabajo a mi casa, no me demoré ni 10 minutos, pero llegué y ya no había nada. Fue el laburo de un montón de años y en 20 minutos se consumió todo”, dijo Agustín.

Tras lo ocurrido, los amigos de los dos jóvenes comenzaron una colecta solidaria para recaudar donaciones de ropa y calzado. Por esto los estados de WhatsApp, Instagram y Facebook se colmaron con el mensaje: “Estamos recolectando ropa, calzado, colchones y ropa de cama para una familia que perdió todo en un incendio”.

“Lo más urgente que mi familia necesita es ropa porque quedó todo adentro de la casa. Hay personas que nos ofrecieron muchas cosas, pero yo prefiero que se las den a quienes lo necesitan más que nosotros”, opinó el joven.

Quienes deseen ayudar podrán hacerlo donando calzados en talle 36 y 37 para la madre, 27-28 para la hija y 43 para el hermano. En cuanto a ropa, la mujer necesita talle M; la niña, 10 y el joven, XL.

Mientras tanto, la familia pasa los días en la casa de la abuela de Agustín. Desde Desarrollo Humano les brindaron camas, pero no tienen dónde colocarlas porque de la casa no quedó nada.

Para ayudar: 2644809642.