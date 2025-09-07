Este domingo, San Juan vivió una jornada marcada por la fe y la celebración con la realización de la 45° Peregrinación a Ceferino Namuncurá, que convocó a más de 12.000 peregrinos según datos aportados por la Policía de la provincia. Los fieles partieron en horas de la mañana y, a lo largo del recorrido, se sucedieron momentos de oración, canto y reflexión, en un clima de fervor y agradecimiento.

La edición de este año tuvo un condimento especial: coincidió con la canonización de los jóvenes santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, cuyas reliquias acompañaron la caminata, generando gran emoción entre los participantes.

Tras varias horas de peregrinación, los devotos hicieron una pausa en el Camping Municipal de San Martín, donde descansaron y compartieron el almuerzo en comunidad. Luego, retomaron el camino rumbo al Complejo Ceferino, lugar que los esperaba para el cierre de la jornada.

La Santa Misa fue el momento culmine de esta manifestación de fe, que se consolida año tras año como una de las expresiones religiosas más convocantes de San Juan.

