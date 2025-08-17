Personal de la Comisaría 2° llevó a cabo la aprehensión de un ladrón de 24 años identificado como Diego Ismael Zabala por el delito de robo simple. El hecho ocurrió en una obra en construcción ubicada en Villa Krause, Rawson.

El damnificado, un arquitecto de 44 años a cargo de la obra, fue alertado por una vecina sobre la presencia de un sujeto que había ingresado al lugar. Al llegar, el propio arquitecto observó a Zabala saliendo de la construcción llevando consigo un tarro de masilla de 25 kg.

La intervención policial fue rápida: Diego Ismael Zabala fue interceptado en la calle Paraguay cuando intentaba ocultar el tarro robado. Tras su detención, el caso quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.