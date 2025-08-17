La policía de la Comisaría Sexta logró la captura de Alexander Jair Veragua Montaña, de 23 años, quien era intensamente buscado por las autoridades. La aprehensión se llevó a cabo en el interior del Barrio La Estación, específicamente a la altura de la manzana 24.

El criminal tenía un pedido de captura vigente relacionado con una causa caratulada como robo. Además de este antecedente, el detenido había evadido una salida transitoria que le había sido otorgada por el Servicio Penitenciario Provincial. Dicha salida se había concedido el 3 de octubre de 2024, fecha desde la cual se encontraba en situación de fuga.