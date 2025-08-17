Publicidad
Policiales > Barrio La Estación

Robo y se escapó de una salida transitoria: fue atrapado en Rawson

Un delincuente de 23 años, con pedido de captura por una causa de robo, fue aprehendido en el Barrio La Estación. Había escapado de una salida transitoria del Servicio Penitenciario Provincial el pasado 3 de octubre de 2024.

POR REDACCIÓN

Hace 7 horas
Alexander Jair Veragua Montaña, el delincuente en cuestión.

La policía de la Comisaría Sexta logró la captura de Alexander Jair Veragua Montaña, de 23 años, quien era intensamente buscado por las autoridades. La aprehensión se llevó a cabo en el interior del Barrio La Estación, específicamente a la altura de la manzana 24.

El criminal tenía un pedido de captura vigente relacionado con una causa caratulada como robo. Además de este antecedente, el detenido había evadido una salida transitoria que le había sido otorgada por el Servicio Penitenciario Provincial. Dicha salida se había concedido el 3 de octubre de 2024, fecha desde la cual se encontraba en situación de fuga.

