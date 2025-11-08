Persecución y armas: atraparon a un ladrón que se llevó $150 mil

Agentes de la Subcomisaría Buenaventura Luna lograron detener a un joven de 18 años, identificado como Algarilla Gelvez Diego Ismael, en el barrio Teresa de Calcuta, Pocito. La detención se produjo por el delito de robo agravado con arma de fuego no acreditada.

La acción policial se desencadenó luego de la denuncia de la víctima, Roberto Antonio Molina, quien reportó que le habían sustraído su billetera. La billetera contenía aproximadamente 150.000 pesos y documentación.

Publicidad

Según el relato de la víctima, el ladrón no solo exhibió un arma de fuego, sino que también golpeó a Molina en la cabeza antes de darse a la fuga.

La policía actuó con rapidez, logrando detener a Algarilla Gelvez después de una persecución a pie. El detenido fue puesto a disposición de la UFI Flagrancia para continuar con el proceso judicial.