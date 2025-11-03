El gobierno de Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México luego de que la ex primera ministra Betssy Chávez obtuviera asilo político en la residencia de la embajada mexicana en Lima. La información fue confirmada durante una conferencia de prensa por el canciller peruano Hugo de Zela en la sede de Torre Tagle.

De Zela calificó la acción del gobierno mexicano como un "acto inamistoso" que afecta directamente la soberanía peruana. Además, expresó que la Cancillería peruana recibió la noticia "con sorpresa y profundo pesar", ya que Chávez está procesada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022, durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

La exfuncionaria enfrenta cargos por los delitos de rebelión y conspiración, y cuenta con una orden de prisión preventiva de 18 meses. En este contexto, el canciller acusó a México de intervenir repetidamente en asuntos internos de Perú, señalando que tanto durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como en la administración actual han intentado "construir una realidad paralela" que presenta a los involucrados en el golpe como víctimas de persecución política.

Asimismo, De Zela reprochó declaraciones recientes de la presidenta mexicana que calificaron a Castillo y Chávez como perseguidos políticos, calificando esa postura como "falsa e inaceptable" y reiterando que ambos están sujetos a procesos legales con garantías y no son objeto de persecución.

El ministro aclaró que, pese a la ruptura de relaciones diplomáticas, los servicios consulares seguirán operando para atender trámites de ciudadanos de ambos países, aunque las embajadas suspenderán su representación política.

Respecto al asilo, De Zela recordó que está contemplado en la Convención de Caracas de 1954, pero señaló que México aún no ha enviado la notificación formal que inicia el procedimiento legal correspondiente.

Este giro diplomático se produce en medio de los alegatos finales del juicio oral contra Betssy Chávez, quien no ha asistido a las últimas audiencias. Su abogado, Raúl Noblecilla, ha informado que no ha logrado contactarla y advirtió que el tribunal podría ordenar su captura si continúa ausente.

La Fiscalía acusa a Chávez de haber presionado a Pedro Castillo para disolver el Congreso y participar activamente en la intentona golpista. Por su parte, el gobierno de Dina Boluarte considera a la ex primera ministra como una figura clave en la crisis institucional de 2022, que concluyó con la destitución y detención de Castillo.

El canciller De Zela lamentó que la posición de México haya provocado un quiebre en una relación que antes calificó como "fraternal" y señaló que Perú es el único país en la región que ha decidido romper vínculos diplomáticos con México por este caso, debido a la "persistente injerencia" del gobierno mexicano.