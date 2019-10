Pese a buenos pasajes de argentinos, Baskonia no pudo con Unicaja Málaga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Baskonia, pese a las buenas tareas de los argentinos Luca Vildoza y Patricio Garino, no pudo hoy con Unicaja Málaga, equipo que lo batió por 78 a 77 como visitante, en la continuidad de la tercera fecha de la Liga Endesa de la ACB de básquetbol de España El conjunto vasco desperdició una ventaja de 13 unidades (49-36), que ostentaba al cierre del primer período en el Pabellón Fernando Buesa Arena de la ciudad de Vitoria Gasteiz. El base Vildoza (ex Quilmes de Mar del Plata) encestó 11 puntos (5-7 en dobles, 1-1 en libres), repartió 4 asistencias, bajó 5 rebotes y propició un recupero en los 28 minutos que permaneció en cancha Por su lado, el alero Garino (ex Orlando Magic de la NBA), también marplatense e integrante del seleccionado argentino que logró recientemente el subcampeonato mundial en China 2019, aportó 10 tantos (todos en el primer cuarto), producto de haber convertido 2-3 en dobles y 2-5 en triples. También entregó un pase gol y ejecutó un bloqueo en 19m. En tanto, el alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Bahía Basket y Peñarol de Mar del Plata) acumuló 7 tantos, 6 rebotes, una asistencia y un tapón en 23m. para Manresa, que perdió como local ante Gran Canaria, por 75-74. Barcelona, sin el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), cayó ante Morabanc Andorra, por 86-84. Los demás resultados de la jornada fueron los siguientes: Fuenlabrada 93-Estudiantes 85; Valencia 95-Betis 72. En uno de los adelantos registrados en la noche del sábado, el líder Real Madrid (8 puntos de Facundo Campazzo; 6 de Gabriel Deck y 0 de Nicolás Laprovíttola) superó como visitante a Tenerife, por 76-71. Mientras que el escolta santafesino Nicolás Brussino (ex Peñarol de Mar del Plata) encestó 18 tantos para Zaragoza, que perdió ante UCAM Murcia, por 89-73.