César Gioja, exsenador nacional y hermano de José Luis Gioja, referente justicialista y uno de los principales militantes de la unidad partidaria, dijo en los últimos días que hay que cortar boleta al candidato a senador, Sergio Uñac, y solo votar al presidenciable Sergio Massa. En una de las últimas inauguraciones antes de que comience la veda, en Chimbas, el peronismo sanjuanino coincidió en dejar atrás este tipo de comentarios y continuar con la construcción de la unión para llegar “lo mejor posible” a las Elecciones Generales del 22 de octubre. Si bien al acto no llegó el gobernador de la provincia, la foto de concordancia se dio entre el intendente municipal Fabián Gramajo; el aspirante al Parlasur, Matías Sotomayor; y el subsecretario de Unidad de la Gobernación, Luis Rueda.

La foto mostrando unidad en el Parque del Abrazo iba a ser de Gramajo con Uñac, pero fue del jefe comunal de Chimbas con Sotomayor y Rueda. A pesar de esto, se cumplió la premisa fundamental planteada en la Mesa Massa Presidente, que es militar la candidatura a senador del gobernador y, sobre todo, la de Massa. Pero no solo en palabras, sino también demostrar la intención en el territorio. En este sentido, tras los dichos de Gioja, el peronismo local reafirmó la continuación de la unidad. El intendente de Chimbas aseguró que, ante estas situaciones, lo que hay que hacer es seguir demostrando con el diálogo y la política.

“Lo que hay que hacer es trabajar mucho, es estar al lado de la gente. Ese mensaje que se dio en la foto de unidad tiene que tener la correlatividad suficiente en el territorio, para que podamos alcanzar un gran resultado el próximo 22 de octubre. No soy quien para dar respuesta a quienes tienen la mirada de esas personas, creo en la política, creo en el diálogo, creo que es bueno que la gente se exprese y elija. Los políticos debemos dar el ejemplo”, aseguró Gramajo.

En este marco, Sotomayor fue más incisivo y aseguró que, si bien siempre va a defenderse ante los comentarios agresivos como el que verbalizó Gioja hacia su identidad sexual, es importante bajar la discusión y entender que para “un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.

“Hoy nos toca reivindicar a nuestro candidato en San Juan que es Sergio Uñac. Todos los compañeros compartimos que se viene un gran cambio generacional, pero no hay cambio generacional, pero no hay cambio generacional posible si no hacemos una buena construcción de cara al 22 de octubre”, planteó Sotomayor.