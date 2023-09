Desde que el gobernador de San Juan Sergio Uñac y el diputado nacional José Luis Gioja se mostraron juntos en un acto político partidario por última vez, pasaron 1.351 días. Después de que el peronismo perdiera la provincia el pasado 2 de julio, tras 20 años de gobierno, el partido comenzó a reestructurarse de cara a las Elecciones Generales de octubre. Más pronto que tarde, dentro de la Mesa Massa Presidente, los dos dirigentes peronistas más importantes de San Juan se juntaron para militar la candidatura presidencial de Sergio Massa. En sus discursos, se vislumbró que el foco de esta unidad no solo está en trabajar en pos del presidenciable de Unión por la Patria, sino de antagonizar con el ideal de país que plantea el aspirante de La Libertad Avanza, Javier Milei. Se podría decir, los unió el espanto.

La Mesa Massa Presidente logró lo que hasta antes de las PASO del 13 de agosto era impensado. Probablemente, gracias a esos resultados, que marcaron una clara elección de tercios, con los frentes más importantes arañando cerca del 30%, lo que hizo que Uñac y Gioja espabilen y se muestren juntos. No solamente ellos, sino también todos los sectores, con todos los suyos. Tal vez dejando –un poco- de lado las candidaturas locales, mostraron las diferencias de país que proponen Massa y Milei. Educación pública vs. vouchers. Coparticipación vs. sustento propio. Mercado vs. Estado.

La mesa conformada. Entre Uñac y Gioja, Seva y Aguero. Foto: Sergio Leiva/ Diario Huarpe.

Este antagonismo se marcó fuertemente en los discursos de cada uno de quienes hablaron. El mismo Uñac planteó a DIARIO HUARPE que, en el modelo que plantea Milei, no hay estado de bienestar donde no existe la educación pública ni los boletos accesibles.

“Vienen por la educación pública, vienen por el bienestar de los argentinos, por los derechos de los trabajadores, por la obra pública. ¿Qué sería de los sanjuaninos sin obra pública si lo que hemos crecido lo hemos hecho de la mano, de eso que hemos sabido cuidar durante 20 años? Y creo que la polarización acá va a estar entre Sergio Massa y Javier Milei”, dijo el gobernador.

Por su parte, Gioja se metió más en el concepto de federalismo y la amenaza constante de acabar con la coparticipación que envía Nación a las provincias.

Uñac y Gramajo, abrazados tras la desunión. Foto: Sergio Leiva/ Diario Huarpe.

“Se van a pasar por las bolas el federalismo que establece la Constitución Nacional. Ha habido años donde los recursos en San Juan eran en un 80 de la coparticipación federal”, dijo con respecto a las propuestas de Milei.

Ambos dirigentes coincidieron en que las elecciones del 2 de julio y del 13 de agosto, donde hubo una interna justicialista, quedaron en el pasado y que es momento de trabajar en pos de un proyecto en común. “El justicialismo discute, se sectoriza muchas veces, se divide otras veces, pero cuando el objetivo superior o supremo está en juego, nos volvemos a reunir como lo hemos hecho en la mañana de hoy”, manifestó Uñac. Por su parte, Gioja dijo que “nadie sobra” y que es fundamental para el peronismo mantener la convicción de cara al 22 de octubre.

Las candidaturas locales, en segundo plano

Quizá fue Uñac, el candidato a senador nacional, quien nombró más su propia candidatura. Por el lado de Gioja, su alocución solo hizo referencia a lo nacional. “Puedo ser yo quien se presenta a este proyecto para llegar al Congreso de la Nación, pero la verdad es que no soy yo. Somos cada uno de nosotros”, expresó el actual gobernador.

El rol del nexo coordinante

El giojismo, unido. Foto: Sergio Leiva/ Diario Huarpe.

Quizá el nexo para que, en la segunda edición de la Mesa Massa estuvieran Gioja y Uñac, fue el dirigente del Frente Renovador, Franco Aranda, quien desde un principio insistió en un peronismo unido frente a las elecciones nacionales. Sin embargo, alguien que quedó al margen, pero que fue tal vez más importante, fue el intendente de Chimbas y excandidato a vicegobernador con Gioja, Fabián Gramajo.

“Desde nuestro espacio vamos a hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer para que eso suceda, pero nos une el trabajo, nos une la solidaridad y nos une la gana de que San Juan siga creciendo. No hay modelo de provincia sin proyecto nacional”, dijo Gramajo.

Cabe destacar que Gramajo y Aranda llegaron a la reunión en simultáneo con Uñac, y dieron sus declaraciones juntos. A diferencia de Gioja, quien entró por otro ingreso.