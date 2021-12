Pese a que el Gobierno dijo que no lo dará, los gremios insisten con el plus

En noviembre la inflación alcanzó una suba de 2,5%. Así acumula 45,4% en lo que va del año y llega a 51,2% en la medición interanual según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esto sobre la mesa, UPCN le insistió al gobierno de Sergio Uñac el pago de un plus navideño para los empleados de la administración central. La intención es atender el desfasaje que se originó entre el incremento salarial recibido y la inflación.

En octubre pasado y tras haber otorgado a principio de año un aumento del 30% a pagar en tramos, la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, anunció que el gobierno actualizaría en un 15% el acuerdo salarial, un 8% más con el sueldo de octubre y el 7% restante con el de enero, a cobrar los primeros días de febrero del 2022 y este último a cuenta de la paritaria próxima. En la práctica y al mes de noviembre, los estatales sanjuaninos recibieron una suba salarial del 38% con una inflación que en los primeros 11 meses del año supera el 45%.

“Todos los días estamos pidiendo el pago de un plus navideño que nos ayude a compensar lo que hemos perdido por la inflación en lo que va del año”, le dijo a DIARIO HUARPE Enrique Funes, secretario gremial de UPCN, el gremio que más empleados públicos representa en la provincia. Esto último le da el peso necesario para realizar el reclamo, según acotó el sindicalista.

Si bien Funes prefirió no dar precisiones de cuánto reclamaron de plus navideño, si apuntó que “sabemos que la situación económica es difícil para todos y es por eso que le pedimos al gobierno que haga el esfuerzo necesario y considere este pedido”.

Desde el Gobierno, las fuentes consultadas volvieron a insistir que no hay margen para el pago de un plus. Con anterioridad el equipo económico de la provincia anunció que esto es así y que no habrá este año un bono de fin de año.

Dato I

Si bien en marzo de este año el gobierno actualizó el salario estatal en un 50%, 20 puntos de ese acuerdo correspondía al año 2020. Es por eso que el acuerdo real fue del 30%, que en un primer momento fue la inflación que pronosticó el ministro de Economía Martín Guzmán.

Dato II

Hace días el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, anunció que está evaluando un plus de fin de año para los trabajadores que menos ganan dentro del municipio.

Dato III

El gobierno de Alberto Fernández ya anunció el pago de un plus para jubilados, pensionados, planes sociales como el Potenciar Trabajo. Además, ya hay acuerdos cerrados para el pago de una suma extraordinaria de fin de año en sectores como el de comercio, camioneros, bancarios y aceiteros, entre otros.