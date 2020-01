Pese a un gran Campazzo hubo derrota de Real Madrid

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Real Madrid, provisorio líder de la clasificación, no pudo como local ante Baskonia, que lo derrotó por 95-94, a pesar de una notable actuación del base del seleccionado argentino, Facundo Campazzo.



El conjunto 'merengue' completó así una semana desafortunada en la que también acumuló dos caídas por Euroliga en Rusia ante CSKA Moscú (55-60) y Khimki (94-102), sucesivamente.



En el recinto conocido anteriormente como el Palacio de los Deportes de la capital española, el elenco vasco, que no tuvo en sus filas a los marplatenses Luca Vildoza y Patricio Garino (ambos lesionados), se impuso con la siguiente progresión: 18-32, 39-38, 63-60 y 95-94



El cordobés Campazzo cumplió una labor acorde a sus pergaminos. El ex Peñarol de Mar del Plata firmó una planilla con 27 puntos (1-5 en dobles, 7-8 en triples, 4-6 en libres), 4 asistencias, un robo y un rebote en los casi 27 minutos que participó del reñido pleito.



El alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) también diseñó una más que aceptable tarea con 13 unidades (1-1 en dobles, 3-3 en triples, 2-4 en libres), 2 pases gol, un robo y un rebote en 28m



Para completar el trío de argentinos en Real Madrid (14-4), el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) no sumó puntos aunque sí un rebote más una asistencia más un recupero en los 9m., que estuvo en cancha.



Barcelona (14-4) alcanzó en la cima al Real, tras superar como visitante a Fuenlabrada (4-14), por 94-90



En el quinteto blaugrana no se alistó el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket) y el máximo anotador resultó el alero ex NBA en Oklahoma City, Alex Abrines, quien encestó 18 tantos.



En Fuenlabrada el escolta bahiense Nicolás Richotti acumuló 9 puntos (3-4 en dobles, 1-3 en triples), 2 rebotes y 2 asistencias en 20m.



El alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol) apenas consiguió un punto y un rebote en 8m para Manresa, que fue derrotado por Bilbao Basket, por 88-77.



En uno de los adelantos del sábado, el escolta santafesino Nicolás Brussino anotó 18 tantos y tomó 7 rebotes para Zaragoza, que batió a Gran Canaria, por 81-62.



Otros resultados de la jornada: Tenerife 76-Estudiantes 59; Betis 66-Unicaja Málaga 88; Burgos 92-Joventut 89; Morabanc Andorra 93-Obradoiro 69.