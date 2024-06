Tras el respaldo de Javier Milei a Sandra Pettovello en medio del escándalo por el reparto de alimentos a comedores y presuntos casos de corrupción en el ministerio de Capital Humano, la ministra aseguró que no va a renunciar y no va “a dejar solo a su amigo” al referirse al presidente.

El anuncio se dio este jueves por la noche durante una videollamada con un youtuber que la había entrevistado antes de la llegada de Milei al Gobierno y que organizó una marcha en su apoyo en el Obelisco. La funcionaria se dirigió a los seguidores que se congregaron en el lugar, agradeciéndoles por el respaldo que considera vital en estos momentos y apuntando nuevamente contra “las mafias”.

“Por más que sea muy difícil, porque realmente yo no me iba dando cuenta de los callos que iba tocando. Me he ganado muchos enemigos pero soy uno de ustedes, soy una ciudadana común. Metí los pies en el barro y no los voy a sacar”, sostuvo Pettovello, y añadió: “Hagan lo que me hagan ya estoy adentro y no voy a parar”.