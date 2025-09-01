Huarpe Negocios > Crecimiento exponencial
Peugeot: los modelos 2008, 208 y utilitarios lideran las ventas de 0km
POR REDACCIÓN
Lorenzo Automobile, concesionario oficial Peugeot en San Juan reportó un importante incremento de las ventas de vehículos 0km, superando ampliamente las expectativas y marcando un crecimiento exponencial impulsado por la estabilidad económica y atractivas financiaciones.
Los modelos 2008, 208 y la línea de utilitarios se posicionan como los preferidos por los consumidores. En este contexto, Juan Pablo Antón, jefe de Ventas de Peugeot explicó a DIARIO HUARPE los factores clave detrás de este éxito: "Hemos tenido un crecimiento exponencial, porque justamente el año pasado fue malo, entonces para el sector fue como muy complejo. Hoy día nos está acompañando la estabilidad que tenemos económica y tenemos las tasas más bajas, a nivel bancario y aparte tenemos más financiaciones de fábrica, entonces nos está ayudando actualmente en el crecimiento de patentamiento.".
En cuanto a las preferencias de los compradores, el top de ventas en este primer semestre lo encabeza el modelo 2008, que fue lanzado el año pasado y se ha convertido rápidamente en el "preferido" del público. Le sigue de cerca el modelo 208, consolidando su popularidad en el mercado.
El tercer puesto en el ranking de los más vendidos lo ocupa un vehículo utilitario, destacándose por su particularidad y las prestaciones que ofrece. Este modelo está especialmente diseñado para empresas, comerciantes y pymes, brindando soluciones adaptadas a sus necesidades específicas.
Es importante destacar que, en esta instancia, no se mencionan los precios de los vehículos. Se recomienda a los interesados acercarse directamente a la concesionaria para obtener información sobre los valores mínimos y las opciones disponibles.
