Fabián Gramajo encabezó una caminata por Chimbas, reafirmando su poder político y mostrando unidad junto a José Luis Gioja, Carlos Munisaga, Daniela Rodríguez, Romina Rosas y el presidente del PJ sanjuanino, Juan Carlos Quiroga Moyano. La actividad incluyó recorridos por distintas zonas del departamento y culminó con un encuentro en el santuario de San Cayetano, donde compartieron oración y reflexión.

La foto de unidad en el PJ sanjuanino. (Foto gentileza)

Durante la jornada, Gramajo destacó la importancia de acercarse a la comunidad y pidió apoyo para frenar al gobierno nacional. “Seguimos caminando con fuerza y corazón, para llevar nuestro mensaje a cada rincón de nuestra provincia y pedirle a los sanjuaninos que nos acompañen para defender a nuestra provincia y ponerle un freno a un gobierno nacional cruel e indiferente a los problemas que afectan a cada familia”.

Carlos Munisaga y Daniela Rodriguez junto a Fabián Gramajo. (Foto gentileza)

Los dirigentes del peronismo también hicieron sus declaraciones. José Luis Gioja declaró que: “con el ejemplo de gobiernos justicialistas que transformaron la realidad y le dieron bienestar a su pueblo, integramos esta propuesta política que es Fuerza San Juan, para defender los intereses del pueblo sanjuanino.”

Romina Rosas, intendenta de Caucete, agregó: “venimos a decir que hay que ponerle un freno a un gobierno que cerró los ojos frente al dolor y las necesidades de nuestra gente”. El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, también se sumó a esta muestra de unidad: “bajo la imagen de San Cayetano pedimos amparo para nuestra tierra y para los sanjuaninos, para tener la fuerza de defenderlos y marcar el rumbo que la Argentina necesita.”

Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas, mostró su apoyo: “todos tenemos una obligación ética y moral de limpiar verdaderamente la palabra política e invitarlos a todos a ser parte; la democracia se ejerce a diario”. Y por último, el presidente del Partido Justicialista en San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, destacó: “es una elección que interesa muchísimo porque es una bisagra para los próximos años, y hoy el justicialismo con Fuerza San Juan es la mejor opción para la provincia.”

La caminata de Gramajo en Chimbas consolidó su fortaleza territorial y el respaldo del peronismo, reforzando la presencia de Fuerza San Juan en uno de sus bastiones históricos.