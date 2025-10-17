Publicidad
Publicidad

Política > Muestra de unidad

Gramajo mostró su fortaleza política con un fuerte respaldo del PJ en Chimbas

En una caminata por el departamento de Chimbas, Fabián Gramajo consolidó su fuerza política acompañado por José Luis Gioja, Carlos Munisaga, Daniela Rodríguez, Romina Rosas y el presidente del PJ sanjuanino, Juan Carlos Quiroga Moyano.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Gramajo mostró su fortaleza política con un fuerte respaldo en Chimbas. (Foto gentileza)

Fabián Gramajo encabezó una caminata por Chimbas, reafirmando su poder político y mostrando unidad junto a José Luis Gioja, Carlos Munisaga, Daniela Rodríguez, Romina Rosas y el presidente del PJ sanjuanino, Juan Carlos Quiroga Moyano. La actividad incluyó recorridos por distintas zonas del departamento y culminó con un encuentro en el santuario de San Cayetano, donde compartieron oración y reflexión.

La foto de unidad en el PJ sanjuanino. (Foto gentileza)

Durante la jornada, Gramajo destacó la importancia de acercarse a la comunidad y pidió apoyo para frenar al gobierno nacional. “Seguimos caminando con fuerza y corazón, para llevar nuestro mensaje a cada rincón de nuestra provincia y pedirle a los sanjuaninos que nos acompañen para defender a nuestra provincia y ponerle un freno a un gobierno nacional cruel e indiferente a los problemas que afectan a cada familia”.

Publicidad

Carlos Munisaga y Daniela Rodriguez junto a Fabián Gramajo. (Foto gentileza)

Los dirigentes del peronismo también hicieron sus declaraciones. José Luis Gioja declaró que: “con el ejemplo de gobiernos justicialistas que transformaron la realidad y le dieron bienestar a su pueblo, integramos esta propuesta política que es Fuerza San Juan, para defender los intereses del pueblo sanjuanino.”

Romina Rosas, intendenta de Caucete, agregó: “venimos a decir que hay que ponerle un freno a un gobierno que cerró los ojos frente al dolor y las necesidades de nuestra gente”. El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, también se sumó a esta muestra de unidad: “bajo la imagen de San Cayetano pedimos amparo para nuestra tierra y para los sanjuaninos, para tener la fuerza de defenderlos y marcar el rumbo que la Argentina necesita.”

Publicidad

Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas, mostró su apoyo: “todos tenemos una obligación ética y moral de limpiar verdaderamente la palabra política e invitarlos a todos a ser parte; la democracia se ejerce a diario”. Y por último, el presidente del Partido Justicialista en San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, destacó: “es una elección que interesa muchísimo porque es una bisagra para los próximos años, y hoy el justicialismo con Fuerza San Juan es la mejor opción para la provincia.”

La caminata de Gramajo en Chimbas consolidó su fortaleza territorial y el respaldo del peronismo, reforzando la presencia de Fuerza San Juan en uno de sus bastiones históricos.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS