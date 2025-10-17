En plena campaña política rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Cristian Andino, primer candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, presentó una propuesta centrada en el bienestar animal. El dirigente se comprometió a impulsar en el Congreso Nacional una ley que garantice la creación de centros gratuitos de salud animal en todo el país.

“Me comprometo a impulsar en el Congreso una ley de bienestar y protección animal para que en todo el país existan lugares como este”, dijo Andino desde el Centro de Atención Municipal de Salud Animal de San Martín, el primero en San Juan.

En un video compartido en sus redes, presentó la historia de Tomi, un perrito rescatado que llegó muy maltratado, pero hoy está sano y listo para ser adoptado. “Tomi antes no tenía a nadie. Ahora tiene atención, cuidado y una segunda oportunidad”, contó Andino, mostrando el trabajo del equipo veterinario local.

Según explicó un veterinario del lugar: “Tomi llegó lleno de pulgas y garrapatas. Le hicimos atención primaria, ahora está vacunado y recuperado”, señaló, dando testimonio de cómo el centro transforma la vida de los animales de la calle.

Centro de Salud Animal del departamento San Martín.

La idea del candidato es replicar el modelo en todo el país, garantizando atención gratuita y promoviendo la tenencia responsable. “En San Martín dimos el primer paso. Los animales no votan, pero sí sienten y merecen que alguien los defienda”, cerró Andino.