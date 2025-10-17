Personal policial de la Comisaría Séptima ejecutó un operativo de búsqueda y aprehensión que culminó con la detención de un sujeto acusado de sustraer una puerta reja en el Barrio Las Pampas, en el departamento Pocito. La acción se inició tras advertir el ingreso de un objeto sospechoso a una vivienda del complejo habitacional.

Los efectivos policiales, mientras realizaban recorridos preventivos por el Barrio Las Pampas, específicamente en la manzana 02, observaron que un hombre ingresó a una de las viviendas llevando consigo una puerta reja. Esta situación despertó inmediatamente la sospecha de los uniformados.

Los dos implicados en el robo quedaron vinculados a una causa penal.

Minutos después de esta observación, el señor Ítalo Mirarchi formalizó una denuncia en la dependencia policial. El damnificado manifestó que le habían sustraído una puerta reja de características similares a las vistas por la Policía, de su domicilio en la misma zona.

Ante la coincidencia de los hechos, los agentes se dirigieron de inmediato a la casa 2de la manzana 2 y se entrevistaron con su ocupante, quien se identificó como Ángel Rojo. Al ser consultado sobre el objeto, Rojo manifestó que desconocía su procedencia ilícita y que la había adquirido recientemente a otro sujeto. El morador de la vivienda colaboró con la investigación y entregó la puerta reja de manera voluntaria al personal de la Comisaría 7°.

Con la puerta recuperada, la búsqueda se concentró en el autor material del robo. Durante un rastrillaje por la zona, el personal policial observó al principal sospechoso en una plaza cercana. Al verse advertido por la presencia de los uniformados, el hombre emprendió una veloz huida.

La persecución continuó por las inmediaciones hasta que el sujeto fue finalmente hallado oculto en el patio trasero de una vivienda cercana. Los efectivos procedieron a su inmediata aprehensión y solicitaron directivas a las departamental 5 a cargo del Comisario Flores. Una vez asegurado el detenido, Ángel Rojo, el hombre que compró la puerta, fue trasladado al lugar y reconoció al sujeto aprehendido como la persona que le vendió la puerta reja minutos antes.

El detenido y las actuaciones correspondientes quedaron a disposición de la UFI de turno, que dispuso el inicio del Procedimiento Judicial para determinar las responsabilidades por el delito de robo y el encubrimiento, según correspondiera, mientras que la puerta reja recuperada fue restituida a su legítimo dueño.