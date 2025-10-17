El partido entre Boca Juniors y Barracas Central, originalmente programado para el sábado 18 de octubre a las 14:30, fue postergado a raíz del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de 69 años. Ambas instituciones acordaron suspender el encuentro y la AFA junto con los clubes trabajaron para fijar una nueva fecha que no interfiera con el fin de semana electoral del 26 de octubre.

Finalmente, el encuentro se jugará el lunes 27 a las 16 horas en el estadio Claudio Chiqui Tapia, cerrando así una semana cargada de postergaciones en el calendario del Torneo Clausura.

Antes de este duelo, el viernes 24 de octubre se disputarán otros partidos recuperatorios, como Independiente vs. Platense y Sarmiento vs. Rosario Central, suspendidos por hechos de violencia y tormentas, respectivamente. Ese mismo día se jugará la semifinal de la Copa Argentina entre River e Independiente Rivadavia, mientras que Argentinos Juniors y Belgrano cerrarán la otra llave el jueves 23.

En la tabla de la Zona A, Boca y Barracas Central están igualados con 17 puntos, aunque el Xeneize posee mejor diferencia de gol. Boca marcha cuarto y busca mantenerse entre los primeros para asegurar su clasificación a la Libertadores 2026, mientras que Barracas Central, sexto, apunta a sostener su posición para ingresar a la Sudamericana.

Así queda el calendario final de Boca en el Torneo Clausura: