Javier Milei volvió a referirse al rumbo de su gestión y las elecciones del 26 de octubre tras su encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump. Durante la entrevista, el Presidente aseguró: “Pasada la pirotecnia electoral, hay un consenso a donde tiene que ir la Argentina. Mi compromiso es con los argentinos: bajar la inflación. El 30% me produce asco. Si el rezago de la política monetaria, acorde a nuevos estudios que dicen que son 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero”.

El líder de La Libertad Avanza destacó los logros de su administración y comparó la gestión actual con la de gobiernos anteriores: “Si estos logros los hubiera tenido el kirchnerismo, estarían paseando que son el Gobierno que más bajó la pobreza. Sin embargo, fuimos nosotros y vienen y nos cuestionan los que dejaron 57% y plantaron una hiperinflación. Sacamos 12 millones de personas de la pobreza y 6 millones de la indigencia. Tenemos los menores índices de criminalidad de la historia”.

Publicidad

Sobre las elecciones legislativas, Milei señaló que el resultado clave será la composición de la Cámara de Diputados y el Senado: “Acá lo importante es cómo queda la composición de la Cámara. El Congreso que viene va a ser mucho mejor que el que tenemos ahora. Sacando a los tira piedras, el kirchnerismo, que son básicamente la máquina de impedir”.

El Presidente aseguró además que está dispuesto a dialogar con otros espacios políticos para avanzar en reformas económicas: “Existe un consenso que no se puede continuar con este nivel de presión tributaria, con este régimen laboral, hasta los propios sindicalistas saben que ya no funcionan. Hay un amplio consenso para avanzar con estas reformas”.

Publicidad

En cuanto al Gabinete, Milei anticipó cambios luego de las elecciones, aunque sin revelar nombres: “No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es adelantarle un cargo, lo mata”. Sin embargo, adelantó que Santiago Caputo “puede tener un rol central”.

Finalmente, elogió a los candidatos de su espacio, como Diego Santilli y Karen Reichardt: “Es un tremendo candidato que está haciendo una campaña tremenda. Mi relación es maravillosa, está haciendo un trabajo fenomenal. Estamos trabajando muy duramente para hacer la mejor elección posible”.