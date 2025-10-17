Durante su participación en Otro día perdido, Griselda Siciliani mantuvo un diálogo distendido con Mario Pergolini, donde se destacó tanto su carisma como su sinceridad al hablar de la nueva temporada de Envidiosa. El conductor no dudó en elogiarla: “Estás en un gran momento. A Envidiosa le fue muy bien”, expresó.

Lo confirmó anoche su protagonista, Griselda Siciliani, en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini. (Foto gentileza)

La actriz se refirió a la evolución de su personaje, reconociendo los matices que lo hacen más complejo y divertido: “No sé, es una combinación de todo. Es un elenco soñado. El guion, la fórmula mágica… Me gustó el personaje, que es una mierda. En la segunda es más basura, en la tercera es más pollito mojado”.

Publicidad

Uno de los anuncios más esperados fue la fecha de estreno de la tercera temporada, que será el próximo mes en noviembre, y la confirmación de que Rada formará parte del casting. Siciliani también dejó entrever momentos inesperados de la producción: “Hay escenas muy divertidas… hay besos. Pero no es con ella. Y no estaba en el guion”.

El adelanto garantiza que la serie seguirá combinando humor, polémica y sorpresas, manteniendo a los seguidores atentos a cada capítulo. Con estos avances, Siciliani reafirma su posición como una de las protagonistas más carismáticas de la ficción nacional, y promete que la tercera temporada de Envidiosa será tan cautivadora como las anteriores.