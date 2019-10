Pichetto convocó a todos los sectores a acompañar a Macri en las urnas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El senador nacional y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, convocó esta noche a los "radicales, liberales y al peronismo republicano" a que acompañen a "este gran presidente que tiene Argentina", pidiendo que voten a Mauricio Macri en las elecciones del próximo domingo.



"Vamos a seguir gobernando la Argentina, vamos que se puede", siguió Pichetto en el acto de cierre de campaña del espacio, que se realizó ante una multitud frente al Shopping Patio Olmos de la ciudad de Córdoba, antecediendo al presidente Macri.



El senador peronista cargó contra la gestión de la ex presidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, y dijo "no queremos de ninguna manera volver a olvidar a Córdoba como lo hizo Cristina, que abandonó a Córdoba en momentos difíciles".



"Córdoba fue abandonada y nunca vino a dar la cara como candidata a vicepresidenta, a disculparse con el pueblo, a pedirle que los acompañen; en cambio el candidato a presidente (Alberto) Fernández vino a apretar al gobernador (Juan Schiaretti) por su decisión en estas elecciones, Córdoba no se arrodilla ante nadie", siguió.



Además, Pichetto elogió el modelo económico de la provincia y dijo que es "un ejemplo de lo que queremos para la Argentina, en un país que ponga en marcha el desarrollo, el crecimiento y el empleo. Córdoba es un buen ejemplo de la defensa del federalismo".



"Vamos a proponer la salida por el lado del trabajo, nuestra propuesta no tiene que ver haciendo apología de la pobreza y el hambre, es integrar al mundo con el Mercosur y con Brasil, no con la Venezuela de (Nicolás) Maduro ni Cuba", enfatizó.