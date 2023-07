Paola Díaz es ama de casa, vecina del Loteo Palmares, en 9 de Julio, que con su esfuerzo y corazón le realiza todos los años un pequeño festejo a los niños de su zona. Pide a los sanjuaninos que con su solidaridad donen elementos para poder darles una alegría a los niños y sus familiares. “La idea es realizar el festejo este sábado 5 de agosto. Este evento solidario lo realizamos hace varios años y con la ayuda de muchos corazones valientes que se suman, podemos hacerlo posible”, dijo.

La idea comenzó en el 2015, cuando Paola junto a su esposo, Marcelo Tobares, quien es albañil metalúrgico, vieron que los niños de su zona en el mes de agosto no tenían regalos e incluso pasaban por muchas carencias. “Mi esposo, que trabaja en el ambiente del fútbol, tuvo la posibilidad de generar contactos y hablar con amigos para ayudarnos a llevar a cabo este proyecto”, manifestó.

Lo primero que les organizaron a los chicos fue un chocolate con semitas, algo básico, pero que fue de mucha ayuda para estos niños que se acercaban con sus familias también. De a poco se fueron sumando los castillitos, sorteos y demás regalos. Hoy en día son más de 60 niños los que celebran su día en este loteo de 9 de Julio.

La familia Tobares Díaz pide la colaboración de sanjuaninos con golosinas, galletitas, facturas, cotillón, juguetes, descartables, útiles, libros, ropa usada, calzados desde los más pequeños al 46, alimentos, leche, entre otros. “Todo lo que se pueda donar es de mucha ayuda”, expresó Paola.

“Este año me cerraron mucho las puertas, los políticos no me responden y el ministerio no me dejó presentar ni una nota”, dijo Díaz. De todos modos, ellos realizarán y “remarán”, tal como lo dicen ellos, para poder llevarle una sonrisa y un vasito con chocolate y comida a quienes más lo necesiten en su barrio. Pueden acercarle las cosas por su casa o bien, contactarse con ella para buscar las cosas.

Números para comunicarse

2646269948 – 2646262431

Loteo Palmares casa 7 manzana 7, departamento 9 de Julio. Familia Tobares Díaz.