San Juan celebró días atrás la “Semana de la Semita”, una iniciativa que fue impulsada por un grupo de sanjuaninos que iniciaron una campaña a través de la red social Twitter. Con motivo de esta celebración se realizaron distintos eventos, pero fueron las semitas caseras de Ángela las que sin querer tomaron una gran repercusión gracias a la red social del pajarito. “Son las más ricas”, “Hay que ir a comprar temprano porque se vuelan”, son algunas de las frases que mencionaron los tuiteros.

Ángela Velásquez es una mujer que vende sus semitas caseras en su vivienda, que está ubicada a unos pocos metros de la Obra Social Provincia, sobre calle Agustín Gnecco, entre Ignacio de la Roza y Córdoba, en Capital. En diálogo con DIARIO HUARPE, la emprendedora comentó que la idea de vender semitas nació unos días antes de la pandemia por coronavirus ante la necesidad de mantenerse activa por la falta de trabajo.

“Yo me quedé sin trabajo unos días antes de que empezara la pandemia y nos encerraran. Mis patrones se habían ido a Chile y vinieron con la noticia de lo que estaba pasando. Al quedarme encerrada junto a mi madre mi desesperación no pasaba por la plata, sino para hacer algo que me permitiera subsistir. Lo conversé con mi mamá y empezamos a vender semitas mientras hago fotocopias, impresiones, entre otras cosas que tengo aquí en mi casa”, comentó.