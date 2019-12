Piden al gobierno jujeño que presente los contratos con empresas para la producción de cannabis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La legisladora jujeña Alejandra Cejas afirmó hoy que "el Estado provincial está ocultando información” sobre los acuerdos realizados con empresas extranjeras para la producción de cannabis medicinal, y sostuvo que “no es objeto lícito exportarla a países donde está permitida la marihuana”.



La diputada provincial (PJ), con el patrocinio del abogado Juan Giusti, concurrió a una instancia de conciliación convocada por el Superior Tribunal de Justicia tras presentar en febrero pasado una “acción de inconstitucionalidad” de la ley provincial N° 6088 de creación de la empresa Cannabis Avatara Sociedad del Estado (Cannava S.E.).



“Si el Estado hubiera traído esa información, esa prueba fundamental, y hubiera actuado de buena fe en los contratos con las empresas canadiense, norteamericana y la chilena Knop sería distinto”, dijo Cejas en una conferencia de prensa.



La empresa estatal Cannava firmó el año pasado un acuerdo comercial con la estadounidense Player's Network (Green Leaf Farms) y otro con la compañía canadiense Aphria, a través de su subsidiaria local ABP SA, en el marco del programa provincial de promoción del cultivo y producción de cannabis con fines medicinales.



Asimismo, en julio del año pasado el gobierno jujeño firmó un mermorandum de cooperación con el laboratorio chileno Knop para la producción de cannabis con fines científicos, medicinales y terapéuticos.



“Hoy en la contestación de demanda que presenta el Estado no figuran para nada (las empresas extranjeras) como socias de Cannava o no figuran en cuanto a la posibilidad que tienen de acceder a nuestras tierras, que son tierras públicas, no privadas”, afirmó Cejas.



Por lo tanto, señaló que “no hay posibilidad de conciliación cuando nos ocultan la documentación fundamental”.



Por su parte, Giusti afirmó que “no quieren mostrar los contratos porque va a surgir la superficie que van a plantar y que según la empresa estadounidense son 14.000 hectáreas, pero también va a surgir que el uso que se le va a dar no es medicinal únicamente sino recreativo, para fabricar porros (cigarrillo de marihuana)”.



Entonces, consideró que “como no contestaron la demanda y no dijeron nada de los partes de prensa que emitieron en su momento, hemos pedido que se abra prueba y que traigan todos los contratos que han firmado”.



Cannava lleva adelante su plan piloto de cultivo de cannabis para uso medicinal en la finca El Pongo, de Perico, y tras lograr las primeras germinaciones culminó hace unos días con el montado de nueve invernaderos en los que se podrán propagar entre 13 y 15.000 plantas, informó la firma.



El trasplante a invernadero se prevé realizar durante los primeros días de diciembre, mientras que para febrero del año próximo se calcula su paso a campo abierto, apuntaron sus voceros.