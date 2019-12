Piden diálogo entre Fernández y Bolsonaro para evitar que se enfríe la relación bilateral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, sostuvo hoy que espera "diálogo y cooperación" entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el futuro mandatario argentino, Alberto Fernández, para evitar un "enfriamiento" que amenace con "estremecer" las relaciones bilaterales por motivos ideológicos y políticos.



Así lo dijo ante una pregunta de Télam durante un encuentro con corresponsales extranjeros en Sao Paulo, en el cual apeló a la moderación para llevar adelante las relaciones bilaterales entre los principales socios del Mercosur.



"Soy un defensor del diálogo. El mejor camino para Brasil ante Argentina y el Mercosur es el diálogo, el entendimiento, no el enfriamiento de las relaciones, más allá de las posiciones ideológicas diferentes, porque en economía no debe haber factores ideológicos o partidistas", afirmó Doria, un empresario que se define como liberal y de "centro".



Analizó que con Fernández "Argentina vuelve a un gobierno peronista, más populista, más a la izquierda" contra "un sentimiento más de centroderecha" del presidente Mauricio Macri.



"Vuelve (en Argentina), el campo de la izquierda", dijo el empresario.



Argentina es, detrás de China y Estados Unidos, el tercer socio comercial de Brasil, cuyo presidente, Jair Bolsonaro, amenazó antes de las elecciones con salir del Mercosur para firmar acuerdos con otras naciones en caso de que el gobierno de Fernández no acompañe el ritmo de la apertura económica y la flexibliización del Arancel Externo Común del bloque.



Sao Paulo, sobre todo en el sector automotriz, es el principal emisor de manufacturas brasileñas al exterior, cuyo primer comprador es Argentina y es por eso que el gobernador apuesta a evitar una escalada de la tensión entre Brasilia y Buenos Aires a partir del 10 de diciembre.



"Yo soy un defensor de la libertad económica, un liberal de centro, tengo en Brasil la difícil misión de defender al centro democrático liberal porque actualmente lo más fácil es ser extremista y hay que saber dialogar tanto con izquierda y con derecha", enfatizó el dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).



Doria es considerado un presidenciable para 2022 y, pese a que en 2018 se alineó a Bolsonaro, ahora mantiene una disputa política con el mandatario, sobre todo porque el gobernador paulista fustiga las declaraciones del gobierno central a favor de la dictadura militar, por la cual debió exiliarse siendo un niño, ya que su padre era diputado y fue expulsado de su cargo.



"Todo lo que digo vale tanto para el gobierno brasileño como para el argentino, espero que ambos lleguen a la conclusión de que el diálogo es lo mejor para ambos pueblos", dijo Doria.



En ese sentido, puso como ejemplo las relaciones económicas que vinculan a Argentina con Brasil, en especial en las actividades de industria, servicios y tecnología, además del turismo.



"Argentina es el principal emisor de turistas a Brasil y Brasil es el principal emisor de turistas de Argentina", destacó.



Y subrayó: "No tiene sentido estremecer las relaciones en un ambiente donde se generan miles de empleos, como por ejemplo en toda la cadena productiva del turismo bilateral".



Doria también evaluó la situación en Sudamérica al ser consultado sobre Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia e hizo una fuerte defensa del presidente chileno, Sebastián Piñera: "Nuestra línea es liberal en defensa del capitalismo".



"Entiendo que en Sudamérica los países que adoptaron políticas pro mercado y liberales con respeto a la democracia y al capital privado fueron los países que mejor presentaron desarrollo, donde se incluye a Chile", explicó.



En ese sentido dijo que Chile presentó un "fuerte desarrollo en los últimos años" y que la dimensión de las protestas chilenas "sorprendió a todos los analistas, incluso a los especialistas de las universidades estadounidenses".



Al lado de Doria, intervino el secretario de Economía del estado de Sao Paulo, el ex candidato presidencial Henrique Meirelles, ex titular mundial del BankBoston conocido también por haber sido el presidente del Banco Central durante los ocho años de presidencia del líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva.



Meirelles afirmó que en Brasil "ya hubo protestas y fueron en 2013 contra la izquierda", recordando el inicio de las manifestaciones contra el gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, reelecta en 2014 y destituida en 2016 por una coalición que incluyó a Doria y a fuerzas identificadas con Bolsonaro.



El estado de Sao Paulo responde por un tercio del Producto Bruto Interno de Brasil y tiene 44 millones de habitantes.