Piden la prisión preventiva del acusado de incendiar un mayorista en Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El fiscal que investiga el incendio ocurrido en una distribuidora mayorista en Mar del Plata pidió hoy la prisión preventiva del hombre acusado de haber iniciado el siniestro, que afectó a casi 50 viviendas linderas y dejó más de 100 personas evacuadas, informaron fuentes judiciales.



Juan Pablo Lódola, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de la localidad balnearia, solicitó a la Justicia de Garantías que disponga la prisión preventiva de Néstor Gustavo Arrativel (54), quien está imputado por "daños e incendio agravado por riesgo en la vida de más de 100 personas".



Arrativel está acusado de haber prendido fuego, con un dispositivo casero, un medidor de luz en el edificio del mayorista Torres y Liva, ubicado a diez cuadras del centro marplatense, y desatar el incendio que demandó más de tres días para ser extinguido y arrasó un edificio lindero de cuatro pisos, que será demolido en las próximas semanas.



El hombre fue detenido el 18 de diciembre último, tres días después del siniestro, luego de que un testigo informara a los investigadores que el sujeto había intentado vandalizar medidores de otros establecimiento céntricos.



Fuentes judiciales indicaron a Télam que el pedido de prisión preventiva deberá ser resuelto por la jueza de Garantías Rosa Frende, y que el acusado será sometido a su vez a una serie de pericias psiquiátricas complementarias en los próximos días, para determinar si es imputable.



"Un peritaje preliminar señaló que tiene problemas psicóticos, pero no señala que sea inimputable o que no comprendiera la criminalidad del acto que se le imputa", indicó un investigador del caso.



Según informó Lódola al momento de su detención, Arrativel vivía en situación de calle desde 2002, y al ser aprehendido a pocas cuadras del lugar del siniestro, llevada dos valijas en las que fueron hallados una serie de cartas con direcciones, dibujos de artefactos incendiarios, encendedores y fósforos.



Para el fiscal, "no hay dudas" de que el incendio del mayorista Torres y Liva "fue provocado a propósito", y que el fuego se inició en el medidor de luz del lugar, donde se hallaron dos artefactos incendiarios caseros, tal como indicaron pericias realizadas en el lugar por personal de Bomberos.



Las imágenes de cámaras de seguridad aportadas por la Dirección Departamental de Investigación confirman que el hombre estaba en cercanías del mayorista cuando se reporta en incendio.



Arrativel se encuentra alojado desde su detención, en el área de Sanidad de la Unidad Penal 44 de Batán.