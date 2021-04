Piden que indaguen al abogado de Espejo por interrumpir la indagatoria a un testigo por el crimen de Mura

Tras la denuncia contra el abogado Gustavo De La Fuente, que fue denunciado por el fiscal de UFI Delitos Especiales Francisco Micheltorena porque interrumpió la indagatoria de un testigo de parte y le dijo que no hablara más, la fiscal del caso Liliana Marinero solicitó al Tercer Juzgado Correccional que se indague al defensor particular, no antes sin llamar a declarar a los testigos del momento de interrupción. El presunto delito de impedimento y estorbo funcional se dio el marco de la Investigación del crimen del policía Oscar Mura que tiene como sospechoso a su defendido y pareja de la víctima Diego Espejo.

Marinero expresó en su pedido al juzgado que existe merito suficiente para abrir la investigación criminal y dijo que el abogado De La Fuente actuó de forma consciente y voluntaria.

Por eso solicitó al juez de la investigación la declaración de Francisco Pizarro, Adrián Elizondo y César Recio, fiscales ayudantes de UFI Delitos especiales que en ese momento tomaban indagatoria a un testigo de apellido Ledesma, que había sido pareja de la víctima antes que Espejo.

Según la denuncia, el letrado De La Fuente entró a los gritos a la audiencia porque se dio cuenta de que no era beneficiosa la declaración del testigo porque tenía contradicciones y en un momento manifestó “que fue influenciado” para hablar.

Sin embargo, el abogado declaró a este medio que no fue así. “Estoy analizando la denuncia, la voy a ver bien, hay hechos que no corresponden a lo que sucedió. Voy a defenderme, no me lo merecía”, dijo el abogado.