Pilotos firman acuerdo salarial con Aerolíneas, pero advierten que la paritaria no cerró

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral, agrupados en los gremios APLA y UALA, acordaron hoy con la empresa una recomposición salarial con sumas no remunerativas hasta diciembre y a cuenta de futuros aumentos, por lo que ratificaron que "los vuelos serán normales durante el fin de semana largo", informaron los sindicatos. Sin embargo, voceros de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que lidera Pablo Biró, aclararon que "la paritaria del período 2018/19, que se extiende de octubre a septiembre, aún no fue cerrada" por las partes. Los servicios serán prestados con "normalidad" durante este fin de semana largo y lo que resta de octubre, pero el acuerdo incluyó una cláusula de revisión en noviembre. El acuerdo, firmado al mediodía en la Secretaría de Trabajo, determinó el pago de sumas no remunerativas en octubre y noviembre, equivalentes al 10 por ciento del salario, y otra en diciembre del 15 por ciento de los haberes actuales de los pilotos. El convenio salarial y las sumas obtenidas serán considerados "a cuenta de futuros aumentos", señalaron las fuentes gremiales, que también indicaron que ese acuerdo permitió "descomprimir el conflicto con la empresa y garantizar servicios normales". Biró había adelantado que "el acuerdo de mejora de los haberes es suficientemente importante como para garantizar la normalidad de los vuelos" y suspender el paro. Tanto Biró como el jefe de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), Cristian Erhardt, lograron "un acuerdo salarial contrarreloj para levantar las huelgas". Los sindicatos habían convocado a paros generales de 48 horas el sábado y domingo pasado, por lo que el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, impuso la conciliación obligatoria (Ley 14.786) nuevamente, que los gremios rechazaron y recusaron. "La nueva conciliación fue rechazada y recusada por improcedente. La medida oficial ya había sido dictada en marzo último", puntualizaron los dirigentes. La totalidad de los gremios aeronáuticos exigía un incremento salarial para el último semestre de la paritaria convencional del 24 por ciento, por lo que "no está aún cerrada", resaltaron los voceros. Por ello continuaban las negociaciones con los dirigentes de los sindicatos APA, UPSA y APTA en procura de un acuerdo, sin que trascendieran precisiones.