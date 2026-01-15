El niño de ocho años que resultó gravemente herido en un choque entre un vehículo todoterreno (UTV) y una camioneta en la zona de La Frontera, en Pinamar, será operado por tercera vez este jueves, confirmaron fuentes médicas del Hospital Municipal donde se encuentra internado.

El accidente ocurrió el lunes por la tarde cuando el UTV en el que viajaba el menor junto a otros ocupantes colisionó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok. Tras el impacto, el niño —identificado como Bastián— fue asistido inicialmente en el lugar, reanimado y trasladado inconsciente al centro de salud local.

Bastián sufrió graves lesiones, entre ellas un traumatismo craneal y una lesión severa en el hígado, que provocó hemorragia abdominal. En las primeras horas de atención, el equipo médico realizó intervenciones de urgencia, incluida la colocación de compresas para contener el sangrado hepático.

Según el último parte médico, el niño mostró una leve mejoría y evolución clínica estable, lo que permitió planificar una tercera cirugía destinada a retirar el packing hepático y continuar con su recuperación. El menor permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo estricta observación médica.

Pese al avance en algunos parámetros (como la reducción de medicamentos para sostener la presión arterial y la ausencia de sangrado activo que requiera nuevas transfusiones) el cuadro general sigue siendo delicado. Por ahora, no ha sido posible trasladarlo a un centro de mayor complejidad en Mar del Plata debido a su condición.

La madre del menor había señalado que ni Bastián ni su papá estaban manejando al momento del choque, y que el siniestro se produjo mientras regresaban de una salida en familia.

El caso conmocionó a la comunidad y, además de Bastián, otras dos niñas que iban en el mismo UTV resultaron lesionadas: una con heridas leves y otra con fractura maxilar, derivada para atención en Mar del Plata.

La familia y allegados continúan recibiendo muestras de apoyo y pedidos de oración mientras se espera el resultado de la operación programada para este mediodía.