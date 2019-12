Pinturas, esculturas e um vitral de Luis Felipe Noé são expostos no Passeio das Artes Duhau

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Uma exposição que reúne mais de trinta obras de Luis Felipe Noé, que refletem sobre a experiência do tempo, são expostas no Passeio das Artes Duhau, da Cidade de Buenos Aires.



A exposição "Pinturas" está integrada por quadros, esculturas, cerâmicas e até um vitral que reflete a visão do artista sobre o ato de pintar.



"Pintar hoje é ir pensando através da pintura sem ter preconceitos sobre o que ela deve dizer e o que deve ser e por cima de todos os códigos particulares e com a experiência de todos eles. O único objetivo do ato de pintar é a manifestação do 'princípio de interioridade", afirma o artista.



A exposição estará aberta ao público até dia 8 de março de 2020, na Avenida Alvear 1661, na cidade de Buenos Aires.