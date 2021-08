Pipi Salinas, el joven que volvió a Peñarol y le dio la victoria en Chivilcoy

Peñarol fue el único equipo sanjuanino en obtener la victoria este pasado fin de semana. Lo hizo por 1 a 0 ante Independiente de Chivilcoy gracias al gol anotado por Francisco "Pipi" Salinas, en tiempo de descuento.

Parecía que el partido se iba a terminar con el marcador en blanco en la fría tarde de Chivilcoy, pero a los 46 minutos del segundo tiempo ingresó Pipi Salinas en reemplazo de Leandro Espejo y, en la primera pelota que tocó le cometieron penal y él mismo lo cambió por gol.

Peñarol sumó tres puntos muy importantes, porque por primera vez en lo que va del Torneo Federal A se metió en la zona de clasificación, justo cuando dio inicio a la segunda rueda de la Zona Sur. De esta manera, el equipo sanjuanino dirigido por Salvador Mónaco, sumó siete puntos de los últimos nueve jugados, por eso, se metió de lleno en la pelea.

Pipi Salinas fue la llave del gol en Peñarol / Foto Archivo

Francisco Salinas se inició en las inferiores de Peñarol, cuando llegó a Primera y explotó, siendo un jugador explosivo y determinante para su equipo. Le surgió la posibilidad de irse a Desamparados, donde jugó un par de temporadas, también pasó por Camioneros, un fugaz paso por Maipú y retornó a San Juan para recalar en Alianza. Estando en el Lechuzo, ahora cuando se abrió la posibilidad de contratar refuerzos en el mercado de invierno, lo llamaron de Peñarol y no lo dudó: regresó al club que lo vio nacer.

Pipi, de 24 años, vive con su pareja Neri y sus dos hijos Francesca y Donatto en el Barrio Costanera en Chimbas y sueña con pelear cosas importantes con su club. En esta oportunidad, le contó a DIARIO HUARPE las sensaciones después de la victoria de Peñarol ante Independiente en Chivilcoy.

-¿Volviste a Peñarol para volver a ser aquel Pipi Salinas de hace algunas temporadas atrás?

Cuando me llamaron para volver al club me puse contento, mi familia también. Es el club que me vio crecer y estoy agradecido. Viví muchas cosas lindas, estoy trabajando y entrenando para mejorar, para estar de la mejor manera posible.

-Entraste, jugaste un par de minutos y le diste la victoria al equipo...

Quiero felicitar al equipo que hicieron un partido tremendo, más con el clima que había. Estoy muy contento por la victoria y por el gol.

-¿Aprovechaste el cansancio del rival y tu velocidad para que te cometieron el penal?

Si, estaba haciendo la entrada en calor y hablábamos con los chicos que ellos estaban cansados. Cuando me llamaron para entrar, sabía que me iba a quedar una y aproveché la velocidad, esperé al defensor, justo la punteo y me cometió penal.

-En la definición lo descolocaste al arquero, ¿pensaste en patear así?

Si, siempre pateo así los penales. Me tocó convertir en la definición con Fadep y fue el mismo penal. Me gusta jugar con la visión del arquero que me miraba fijo y lo esperé hasta el último momento. Cuando hizo un paso hacia su derecha abrí el pie y se la cambié de palo.

-¿Qué te dijeron tus compañeros y el técnico por lo que fuiste decisivo?

Me felicitaron por el gol y a seguir trabajando. Tenemos muy buen grupo y eso lo estamos reflejando en la cancha en los últimos partidos.

-Esta victoria les permite meterse en zona de clasificación, ¿se animan a soñar que se puede?

Nos metimos en zona de clasificación, siempre es lindo soñar y que se haga realidad, hay que seguir partido a partido. Tenemos que seguir trabajando porque todos los partidos son finales para nosotros.

-Es la cuarta victoria ante Independiente Chivilcoy, ¿son la sombra negra?

Ese día me comentaban los chicos que así estaba cuando jugaron la final, con mucha lluvia y frío y,decían que ojalá se repita de nuevo y al final nos fuimos con un triunfo. No se si somos la sombre negra, pero escuché al relator decir que "nos tienen de hijos...". Es como un clásico.

-¿Para que está el equipo en esta segunda rueda?

El equipo está muy bien en lo grupal, estamos trabajando para mejorar y seguir por este camino y para dar pelea.