Una exjurado de Canta Conmigo Ahora denunció fraude y maltrato por parte de la producción del programa que conduce Marcelo Tinelli. La situación trajo polémica, ya que la denunciante se pasó por los programas de chimento. La que habló del tema también fue la sanjuanina Claudia Pirán que forma parte del saff del jurado.

La cantante Claudia Carenzio, la exintegrante del jurado y excompañera de Pirán, señaló en Intrusos que la manipularon el voto.

"En el contrato decía que cada jurado podía votar a quien quisiera, esa cláusula no se cumplió", dijo la artista. “Por eso me fueron, por eso me rescindieron el contrato”, agregó Carenzio y dijo que ella votó a quién le pareció.

La artista relató además que recibió gritos y maltrato de parte de una productora. “Después tuve con la productora... ojalá hubiera sido una charla. La verdad es que recibí maltrato y eso fue lo que no me pareció bueno”, aseveró."Me dijeron que si me creía maestrita, que yo era una soberbia, si me creía que estaba en una escuela”. “Fue bastante violenta la situación y me sentí mal", sostuvo.

Finalmente, cerró con que le dio bronca, que la echaran y dijeran que ella había renunciado cuando no fue así.

La voz de Claudia Pirán

La artista sanjuanina hizo un video y lo publicó en sus redes sociales: "Queria contarles mi experiencia en el Canta Conmigo Ahora. "Estoy agradecida a Dios, de ser músico y cantante, agradecida de Marcelo Tinelli, Nosotros somos personas que estamos cuidadas, y hablo desde mi discapacidad", continuó

"Para muchas produciones yo sería un problema, para Tinelli alguien de que ocuparse y tratar con amor. Así me siento. Todo lo que necesito está disposición", explicó después. "Somos 100, hay jurados que son más conocidos y tienen su camarín, pero bueno, como dice mi hijo: 'Hay que saber ubicarse en la palmera´.

Pirán confesó luego que se siente alagada cada vez que Tinelli le pregunta: "Claudia, vos que pensas". "

Es una gran producción, cada uno de los músicos tiene un mambo distinto. Gracias a Marcelo y a toda la familia. Así nos hacen sentir, familia", cerró en defensa.