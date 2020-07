Policía señalado de manejar ebrio y exhibir su arma cargó contra sus colegas

Tras la publicación en la jornada de ayer de DIARIO HUARPE, dando cuenta de un procedimiento policial con la detención de un efectivo que se desempeña como bombero del Destacamento Rawson, el acusado de varios cargos se defendió y arremetió contra sus colegas policías porque habrían filtrado información de los acontecimientos que no ocurrieron y terminaron ensuciando su imagen.

El agente Maximiliano Riveros contó que él nunca escapó a un control policial y tampoco exhibió su arma reglamentaria para demostrar que era policía. Apuntó contra policías de la Comisaría 2ª de haberlo amenazado y de inventar cosas que no ocurrieron, entre ellas el haberle encontrado pastillas.

Dijo que él condujo su auto, un Renault Megane II que había comprado hace unos cinco días, desde la casa de su mamá en el barrio Cabot hasta calle Mendoza, donde lo esperaba su pareja con su hija de 1 año. Atrás de él un patrullero del Comando Radioeléctrico que hacía recorridas detuvo su marcha y comenzó a entrevistarlo.

El efectivo policial que lo entrevistaba habría impedido, según la versión de Riveros, que su pareja Sofía Godoy (23) conduzca el auto, pese a que él se había presentado como un agente de la Policía.

Del interior del patrullero descendió el chofer y la conversación que se estaba desarrollando con normalidad pasó a otro plano. Ahí comenzó una discusión y maltrato hacia el policía que estaba de civil y su mujer.

Inicio del Conflicto

Riveros dijo que el chofer del móvil decidió esposarlo y cuando su mujer quiso interceder, este la golpeó con las esposas para que no interfiera con el procedimiento policial. Riveros dijo que en todo momento él colaboró con los uniformados y cuando le preguntaron si había bebido alcohol este respondió que sí, pero muy poco. Esa fue una de las razones por las cuales los efectivos decidieron detenerlo y pidieron apoyo policial.

Aclaró también que nunca sacó su arma reglamentaria, pero que sí la llevaba en su riñonera y los policías la detectaron cuando se la quisieron sacar a los tirones. Incluso habrían dicho “cuidado que tiene el arma”, pero afirmó que nunca la empuñó y fueron los policías quienes se la retiraron.

El bombero se defendió de los dichos de haber llegado al Cuartel de Bomberos a pedir ayuda a sus colegas, ya que todo ocurrió a metros del cuartel, pero no fue así como ocurrieron los hechos, aseguró.

Al lugar llegaron varios patrulleros y así lo trasladaron a la Comisaría 2ª. Allí le labraron las actas correspondientes y hasta mencionó que efectivos de esa dependencia lo amenazaron de arruinarle la carrera.

Con respecto a las pastillas que dicen haberle encontrado, aseguró que un patrullero llegó hasta la casa de su mamá en el barrio Cabot pidiendo pastillas que supuestamente él tomaba y en la casa le respondieron que no consume ningún medicamento, de ahí cree él la versión de que podrían haberle encontrado algún tipo de ansiolítico.

El bombero estuvo detenido desde las 23.30 del sábado hasta las 12 del mediodía del domingo según aseguró y contó además que le realizaron una test de alcoholemia y el resultado fue 1.1 gramos de alcohol en sangre, pero insistió que el sólo condujo unas cuadras hasta encontrarse con su mujer que regresaba de la casa de su mamá con su hija para que ella conduzca hasta su casa en el barrio Conjunto 1 en Chimbas.

El agente, hoy separado de su cargo bajo investigación, tendrá este martes una entrevista en la Subsecretaría de Control de Gestión, donde expondrá su caso y contará su versión de los hechos.

Asegura que nunca buscó sacar ventaja de su condición de policía para ocultar el haber consumido alcohol tras compartir un almuerzo en la casa de su mamá. Responsabiliza a los policías y autoridades de la comisaría por haber llevado a cabo una procedimiento con irregularidades y hará todo lo posible para demostrar que no es culpable de varios hechos de los que se lo acusa.