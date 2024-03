El Gobierno de San Juan comunicó este martes el nuevo aumento de los pasajes de colectivos, el segundo en el año. Con este incremento, el boleto de primera sección pasará de $200 a $470 y el escolar de $66 a $155. Ante esta situación, el representante de la Asociación Transporte de Automotor de Pasajeros (ATAP), Ricardo Salvá, dijo a DIARIO HUARPE que no están de acuerdo con esta decisión “unilateral” de las subas, debido a que ellos habían solicitado un pasaje a $630. Por esto, entienden que esos $160 serán absorbidos por las arcas provinciales.

El primer incremento de este 2023 fue en enero, cuando después de casi un año el boleto de primera sección pasó de $60 a $200. Poco después de dos meses, Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, anunció que habían decidido aumentar de nuevo el boleto en un 135%. Ante esto, Salvá planteó que esta decisión fue inconsulta.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Nosotros hemos pedido un boleto $630, ellos decidieron de una forma unilateral llevar el boleto a $470. Suponemos que la diferencia la va a pagar el Estado. Nos vamos a reunir para ver y seguramente mañana o a la brevedad, tendríamos que reunirnos y negociar”, indicó el dirigente.

En este sentido, Salvá indicó que le pedirán al Gobierno que el nuevo incremento sea efectivo en los sistemas de las SUBE lo antes posible, debido a que necesitan recaudar el dinero para poder hacerle frente a los salarios de marzo.

“No nos sirve de nada este aumento de tarifa, tendría que haber impactado desde primero de marzo. Nosotros en este momento no podemos decir que los servicios están garantizados, no podemos afrontar la situación con una economía del 2023”, añadió.

Por este motivo, ATAP no garantiza que el servicio funcione con normalidad en los próximos meses. Según dijo Salva, si no se efectiviza el incremento en los próximos días, no podrán tampoco afrontar el gasto del combustible en las unidades.

En las próximas horas se reunirán con el Gobierno local para tratar todos estos desencuentros y lograr un acuerdo respecto al boleto. En lo que a las autoridades respecta, parece ser que la decisión del incremento está más que tomada.

De hecho, Molina planteó que el boleto a $630 “es imposible” y adelantó que el gobierno de Marcelo Orrego por ahora mantendrá el subsidio provincial y el nacional.

Publicidad

Los incrementos, a mano del Gobierno de Milei

Cabe recordar que estos incrementos sucesivos en el transporte tienen en parte que ver con la decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar el Fondo Compensador del Interior por el que se subsidiaba a las empresas de colectivos urbanos. Esto impactó en $6.000 millones las cuentas de los sanjuaninos.

Dato

Empresarios indicaron que el precio del boleto a $630 es según una serie de gastos detallados en una planilla.